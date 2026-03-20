Hualilán busca consolidarse como referente en minería sustentable con su cuarto año como proyecto carbono neutral

El proyecto minero Hualilán, operado por Golden Mining S.A., avanza en su cuarto año consecutivo como iniciativa carbono neutral, en el marco de una estrategia que busca consolidarlo como un referente de sostenibilidad dentro de la industria minera argentina.

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La compañía inició un nuevo ciclo de medición y gestión de la huella de carbono, con el objetivo de renovar su certificación internacional como empresa 100% carbono neutral. Desde 2022, Golden Mining implementa un sistema integral de evaluación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), logrando compensar la totalidad de su impacto ambiental mediante créditos de carbono de alta integridad.

Este recorrido le permitió obtener durante tres años consecutivos la certificación del programa 100% Carbon Neutral, y ahora apuesta a sostener ese estándar por cuarto año seguido. En 2023, además, Hualilán se convirtió en el primer proyecto en Argentina en recibir una certificación independiente de huella de carbono neutral, marcando un precedente en el sector minero nacional.

El proceso actual, iniciado en febrero de 2026, incluyó durante marzo una visita técnica de verificación por parte de especialistas de Carbono Negativo LATAM, quienes inspeccionaron las instalaciones del proyecto para validar los procedimientos implementados y el alcance de las mediciones.

“Sostener durante tres años consecutivos la condición de carbono neutral y avanzar hacia un cuarto año es un logro muy importante para todo el equipo”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Golden Mining. “Entendemos que el desarrollo de la actividad minera debe ir de la mano del cuidado ambiental y por eso trabajamos con estándares internacionales que nos permiten medir, reducir y compensar nuestras emisiones de manera responsable”, agregó.

La medición se realiza bajo el estándar internacional GHG Protocol, que permite cuantificar las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo tanto las emisiones directas como las derivadas del consumo energético y de proveedores.

Con este avance, la empresa reafirma su apuesta por un modelo de minería que combine productividad con sostenibilidad, en un contexto donde las exigencias ambientales ganan cada vez más peso dentro del desarrollo de la actividad.