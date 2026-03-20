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Minería

Barrick y el "obstáculo de oro" millonario que pone en jaque sus planes en Nevada

Regalías no informadas a favor de Teck Resources sobre el proyecto Fourmile ponen en duda la estrategia de Barrick de separar sus activos en Norteamérica y debutar en el mercado con una nueva compañía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista de Nevada Gold Mines, una empresa conjunta entre Barrick y Newmont.(Fuente: Norther mining).

Vista de Nevada Gold Mines, una empresa conjunta entre Barrick y Newmont.(Fuente: Norther mining).

El ambicioso plan de la minera Barrick para independizar sus activos en Norteamérica y atraer a nuevos inversionistas se ha topado con un invitado inesperado que complica sus planes: Teck Resources.

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Informes publicados por Mining.com y Norther Mining han revelado que Teck posee derechos económicos (regalías) que no habían sido reveladas sobre el proyecto de oro Fourmile en Nevada, un yacimiento considerado "clave" para el futuro financiero de Barrick.

Esa noticia complica los planes de Barrick de separar sus activos de oro norteamericanos de otras firmas como Teck, y formar una nueva empresa que cotice en bolsa antes de que finalice el año.

La salida a bolsa propuesta por Barrick le permitiría reactivar el precio de sus acciones, que se había estancado tras años de sobrecostes y de incumplimiento de los objetivos de beneficios.

El peso de las regalías

Según un análisis de Scotia Capital, Teck posee una participación del 10% sobre las ganancias netas en un área de 260 kilómetros cuadrados que se superpone de manera "significativa" con el descubrimiento de Fourmile. Este porcentaje no es estático: una vez que la mina produzca los primeros 6 millones de onzas de oro, la regalía de Teck aumentará al 15%.

Para un lector no familiarizado con la industria, esto significa que una parte sustancial de los beneficios futuros de la mina no irán a Barrick ni a sus nuevos accionistas, sino a su competidora. Se estima que estas regalías podrían generar para Teck entre 100 y 200 millones de dólares anuales, asumiendo un precio del oro de 3,400 dólares por onza.

¿Por qué es tan importante Fourmile?

Fourmile no es una mina cualquiera. Barrick la describe como uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 25 años debido a sus "leyes excepcionalmente altas" (la concentración de oro por tonelada de roca) y su potencial para producir hasta 750,000 onzas de oro al año durante más de un cuarto de siglo.

El valor de este yacimiento se estima en unos 15,000 millones de dólares, lo que representa casi el 20% del valor total de los activos de Barrick. Por ello, cualquier "recorte" en sus ganancias futuras afecta directamente la valoración de la nueva empresa que Barrick planea sacar a bolsa (OPI) antes de que termine 2026.

Un frente de conflictos

La noticia de las regalías de Teck llega en un momento delicado para la compañía. Las acciones de Barrick sufrieron una caída del 6.5% tras conocerse la información. Para colmo, la empresa enfrenta una disputa legal con su socio en Nevada, Newmont, quien alega que Barrick utilizó recursos de su empresa conjunta de forma indebida para impulsar el desarrollo de Fourmile.

A pesar de estas complicaciones, los planes de Barrick siguen en marcha. La compañía sostiene que separar sus activos norteamericanos es la mejor vía para maximizar el valor para sus accionistas, tras años de estancamiento en el precio de sus acciones.

Los hitos clave para este proyecto incluyen a finales del 2026 el inicio proyectado de la construcción, para el 2030 el posible inicio de operaciones y para 2034, la producción de la mina.

Mientras tanto, el mercado aguarda un estudio técnico detallado de Barrick que aclare con exactitud qué porcentaje del yacimiento está sujeto a los derechos de cobro de Teck.

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