Barrick logra ganancias récord por el oro, pero una disputa inesperada empaña el panorama

Barrick Mining cerró 2025 con ganancias récord impulsadas por el fuerte aumento del precio del oro, pero enfrenta una disputa con su socio Newmont que podría complicar su estrategia para los activos en Norteamérica.

Barrick Mining cerró 2025 con los mejores resultados financieros de su historia, impulsada por el fuerte aumento mundial del precio del oro. Sin embargo, este escenario positivo llega acompañado por una disputa legal que la enfrenta con otra empresa minera y que podría influir en el rumbo de la compañía en los próximos años.

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Minería Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

El portal alemán AdHocNews.de informó de una disputa con su socio Newmont por una mina en el oeste de Estados Unidos y presiones crecientes por los costes de operación, factores que dibujan un panorama complejo para el gigante minero. Incluso indicó que su futuro depende de resolver estos desafíos.

Ambas compañías tienen negocios en Argentina. Barrick en sociedad con la china Shandong, opera la mina de oro Veladero en San Juan, en tanto Newmont opera el yacimiento Cerro Negro en Santa Cruz.

Un desempeño financiero histórico

El fuerte aumento del precio del oro fue el principal motor de los resultados. Durante el cuarto trimestre de 2025, Barrick registró un precio de venta promedio de 4.177 dólares por onza, un incremento del 57% respecto del mismo período del año anterior. En ese contexto, el flujo de caja operativo alcanzó los 2.730 millones de dólares y el flujo de caja libre llegó a 1.620 millones, niveles récord para la compañía.

En consecuencia, el beneficio neto anual se disparó hasta los 4.990 millones de dólares, más del doble de los 2.140 millones obtenidos en 2024.

Acciones por las nubes

El mercado también reflejó ese desempeño. En los últimos seis meses, la acción de Barrick subió un 61%, por encima del desempeño promedio del sector del oro, que avanzó un 53%, y muy por delante del índice S&P 500, que registró un aumento del 6,1%.

En paralelo, la empresa reformuló su política de retorno al accionista. El dividendo trimestral se fijó en 0,42 dólares por acción, lo que implica un incremento del 140% frente al tercer trimestre. Además, la nueva política establece que el 50% del flujo de caja libre será destinado a los accionistas.

Durante 2025, la compañía también ejecutó un programa de recompra de acciones por 1.500 millones de dólares.

El conflicto con Newmont

En medio de estos resultados, Barrick decidió una iniciativa estratégica clave: la salida a bolsa de parte de sus activos en Norteamérica prevista para 2026. El paquete incluiría su participación en Nevada Gold Mines –que tiene en sociedad con Newmont desde el 2019- y el proyecto Fourmile, de propiedad total.

El plan contempla vender una participación minoritaria, manteniendo el 90% del control, con el objetivo de capturar la prima de valoración que el mercado suele otorgar a los productores de oro enfocados en América del Norte.

Sin embargo, esto causó una fuerte reacción de su socio en el emprendimiento conjunto, Newmont. La compañía presentó una queja ante la SEC, el regulador del mercado de valores de Estados Unidos, alegando una posible violación contractual.

El portal alemán publicó que Newmont denunció que Barrick habría desviado recursos del Joint Venture Nevada Gold Mines para acelerar el desarrollo de Fourmile, lo que contravendría el acuerdo firmado en 2019.

Newmont posee 38,5% de Nevada Gold Mines y cuenta con un derecho de tanteo sobre ciertas operaciones vinculadas al proyecto, lo que podría complicar la estrategia de salida a bolsa.

La magnitud del conflicto no es menor. De acuerdo con el analista de RBC Josh Wolfson, Nevada Gold Mines representa cerca del 60% del valor de mercado de Barrick.

Bloomberg también publicó en X las crecientes tensiones entre los dos gigantes mineros en la región clave estadounidense, destacando una escalada significativa en las disputas en curso de la asociación, lo que podría afectar las operaciones y futuras colaboraciones.

Según las condiciones del acuerdo, Barrick dispone de 30 días para resolver la disputa o adoptar medidas correctivas.