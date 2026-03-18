El mapa del manejo de áreas y proyectos mineros en San Juan: quién decide y cómo se controla

El mapa minero de San Juan combina áreas bajo control estatal directo con proyectos privados, en un esquema donde el IPEEM y el Ministerio de Minería cumplen funciones clave.

En el complejo tablero de la minería sanjuanina, el destino de la riqueza bajo el suelo no depende de una sola oficina. Por un lado, está el IPEEM (Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras) que funciona como una suerte de "propietario estratégico" al ser titular de los derechos mineros de áreas clave. Por otro, el Ministerio de Minería que actúa como gran administrador y otorgante de derechos a empresas privadas.

Oficial Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta

Entre ambos manejan las principales áreas y proyectos mineros de San Juan. Entre ellas se destaca Veladero, la única en producción y que paga regalías, en manos del IPEEM. En tanto, proyectos como El Pachón, Los Azules o Vicuña están bajo la órbita del Ministerio de Minería.

De nueve áreas a un "imperio" en crecimiento

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) es un modelo singular. Lo que comenzó en 1989, cuando se creó el instituto, con apenas nueve áreas de reserva; hoy se ha convertido en un patrimonio de más de 20 propiedades mineras.

Según explicó Eva Godoy, subgerente legal del Instituto, el IPEEM funciona como un imán de propiedades: por ley, cualquier área que un privado pierda por incumplir el Código de Minería o que quede vacante, pasa automáticamente a sus manos.

Una vez que el área ingresa al Instituto, este tiene 180 días para decidir si la somete a una investigación preliminar para ver si tiene potencial. Si el área "promete", el objetivo no es guardarla en un cajón, sino ponerla en permanente movimiento a través de licitaciones públicas para que empresas privadas las exploren.

Por ley, el IPEEM tiene prohibido explorar por sí mismo. Por lo tanto, llama a licitación pública. Justamente el próximo viernes habrá una licitación por 9 áreas sobre las que hay varias consultas de interesados.

A diferencia del Ministerio, aquí no gana el primero que llega, sino quien presenta la mejor propuesta económica de inversión y trabajo en sobre cerrado.

En el IPEEM no hay lugar para los "especuladores" que guardan áreas solo para mejorar sus balances. Los contratos son generalmente de cinco años, dividen en fases anuales con un plan de inversión obligatorio.

Si una empresa no cumple con lo prometido, las sanciones van desde apercibimientos hasta multas que duplican el valor del derecho de exploración, e incluso la rescisión del contrato para volver a licitar el área. La titular del IPEEM, Natalia Marchese dijo que hasta ahora no se llegó a medidas extremas, aunque sí a una multa por incumplimiento.

El rol del Ministerio de Minería

Mientras que el IPEEM administra sus propias áreas como si fuera una empresa dueña de propiedades, el Ministerio de Minería es el organismo encargado de conceder u otorgar las propiedades a los particulares (personas o empresas) que cumplen con los requisitos legales.

¿Cómo funciona? Cualquier interesado puede presentarse ante el Ministerio, manifestar que quiere explorar un área (cateo) y, si el terreno está libre y se cumplen los formularios, se le otorga la concesión.

Como los proyectos son privados no existe un contrato de exploración con plazos tan estrictos (como los de 5 años del IPEEM). Sin embargo, los privados deben cumplir con el Código de Procedimiento Minero, pagar un canon al ministerio, realizar labores legales y mantener el área activa para no perder la concesión.

A diferencia de los contratos por tiempo limitado, el Ministerio se rige por el Código de Procedimiento Minero: mientras el privado pague el canon, realice la "labor legal" y mantenga el área activa, puede conservar la propiedad por años. El caso emblemático es Pachón que lleva 60 años en etapa de exploración.

Los grandes proyectos de cobre como El Pachón, Altar, Vicuña o Los Azules se manejan bajo esta lógica de acuerdos entre privados o concesiones directas del Estado.

Vecinos estratégicos

El mapa se vuelve interesante cuando ambos mundos se tocan. El IPEEM posee áreas "estratégicas" que están pegadas a los grandes proyectos privados administrados por el Ministerio.

Por ejemplo, la minera Peregrine (de Aldebarán Resources) maneja el proyecto Altar (privado), pero licitó ante el IPEEM para acceder a Río Cenicero, un área vecina.

Lo mismo ocurrió con Los Azules, que recientemente ganó la licitación de Marisa 1, una propiedad del IPEEM necesaria para su futura explotación.

En conclusión, mientras el Ministerio administra el orden legal de todo el padrón minero de San Juan, el IPEEM utiliza sus propiedades para asegurar que, al menos en sus áreas, la exploración no se detenga y se convierta, lo antes posible, en una mina activa.