Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) se prepara para lanzar, entre fines de febrero y principios de marzo, un llamado a licitación pública. Según informaron, buscarán concesionar nueve áreas que reúnen un total de 23 derechos mineros en Iglesia y Calingasta, dos distritos clave por su alto potencial geológico.

La convocatoria será publicada durante cinco días hábiles en el Boletín Oficial, tras lo cual las empresas interesadas dispondrán de un plazo de tres meses para presentar la documentación exigida en los pliegos: requisitos legales, técnicos, económicos y financieros.

Distribución y perfil de los proyectos

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, precisó que la oferta comprenderá cinco áreas en Iglesia y cuatro en Calingasta. Se trata de zonas con perspectivas para la exploración de pórfidos de cobre, oro y litio -incluidas tierras raras-, minerales considerados estratégicos dentro de la matriz productiva minera de San Juan.

Cada oferente deberá acompañar su propuesta económica con un plan de trabajo técnico detallado, en el que se especifiquen metodología, etapas, cronograma y estimación de inversión prevista para la fase exploratoria.

El anuncio se inscribe en una serie de adjudicaciones recientes que evidencian la actividad sostenida del sector. En los últimos meses, el IPEEM otorgó las áreas Del Carmen y Jagüelito a la compañía Shandong Gold, fortaleciendo la presencia de capitales internacionales en la provincia.

Durante el año pasado también se concesionaron los proyectos Marisa I y Los Crisoles, ubicados en corredores mineros cercanos a desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón.