sábado 21 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) abrirá el proceso en los próximos días y dará un plazo de tres meses para que las empresas presenten propuestas técnicas y económicas para explorar zonas estratégicas de la Cordillera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) se prepara para lanzar, entre fines de febrero y principios de marzo, un llamado a licitación pública. Según informaron, buscarán concesionar nueve áreas que reúnen un total de 23 derechos mineros en Iglesia y Calingasta, dos distritos clave por su alto potencial geológico.

Lee además
La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Atención

Minería en San Juan: el gobierno habilitó un registro clave para el transporte de minerales para productores, comerciantes e industriales
orrego celebro el anuncio de vicuna: marca un antes y un despues
En redes sociales

Orrego celebró el anuncio de Vicuña: "Marca un antes y un después"

La convocatoria será publicada durante cinco días hábiles en el Boletín Oficial, tras lo cual las empresas interesadas dispondrán de un plazo de tres meses para presentar la documentación exigida en los pliegos: requisitos legales, técnicos, económicos y financieros.

Distribución y perfil de los proyectos

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, precisó que la oferta comprenderá cinco áreas en Iglesia y cuatro en Calingasta. Se trata de zonas con perspectivas para la exploración de pórfidos de cobre, oro y litio -incluidas tierras raras-, minerales considerados estratégicos dentro de la matriz productiva minera de San Juan.

Cada oferente deberá acompañar su propuesta económica con un plan de trabajo técnico detallado, en el que se especifiquen metodología, etapas, cronograma y estimación de inversión prevista para la fase exploratoria.

El anuncio se inscribe en una serie de adjudicaciones recientes que evidencian la actividad sostenida del sector. En los últimos meses, el IPEEM otorgó las áreas Del Carmen y Jagüelito a la compañía Shandong Gold, fortaleciendo la presencia de capitales internacionales en la provincia.

Durante el año pasado también se concesionaron los proyectos Marisa I y Los Crisoles, ubicados en corredores mineros cercanos a desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón.

Temas
Seguí leyendo

Lundin consiguió respaldo por U$S 4.500.000.000 para avanzar con el cobre de Vicuña en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener
Insólito

Presunta estafadora presentó un certificado trucho para no ir a una audiencia y la mandaron a detener

Mariana Páez Atencio y Nilson Molina, quienes acompañaban a Evelyn durante el vuelco.
Tras la muerte de la joven

"Supuesto amigo": el mensaje de la familia de Evelyn Esquivel que circuló en las redes

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras
Condenado

¿Desprecio por las mujeres? El extraño perfil del sujeto que manoseó a una nena y fue atrapado por las cámaras

Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así fue la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Te Puede Interesar

Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá: dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal
Conmoción

"Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta
Oficial

Impulsarán la licitación de nueve áreas mineras: serán 5 en Iglesia y 4 en Calingasta

Flori y Ani Rodríguez Lara son las encargadas de brindar esta masterclass que derriba mitos sobre la conexión mujer-sensualidad.
Este 28 de febrero

Rompiendo mitos: masterclass gratuita para experimentar la 'Sensualidad sin Moldes'

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón
Impactante

Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Vista de la mina de oro Hualilán en Ullum. 
Semana clave

El trasfondo político de la disputa por el camino de Hualilán