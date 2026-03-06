Nueve apuestas mineras en la cordillera: San Juan sale a buscar empresas inversoras

El IPEEM licita nueve áreas mineras ubicadas en Iglesia y Calingasta, varias de ellas cercanas a grandes proyectos de cobre y oro de la Cordillera sanjuanina.

San Juan vuelve a mover fichas en su mapa minero. El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) publicó un nuevo llamado a licitación pública para adjudicar nueve áreas mineras ubicadas en dos de los distritos más prometedores de la cordillera: Iglesia y Calingasta.

La convocatoria busca atraer inversiones privadas para avanzar en estudios geológicos y tareas de exploración en zonas que, según los especialistas, tienen potencial para cobre, oro y otros minerales considerados estratégicos dentro del desarrollo minero provincial.

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, confirmó semanas atrás que el proceso incluirá cinco áreas en el departamento Iglesia y cuatro en Calingasta. Muchas de ellas se encuentran cerca de proyectos de gran escala ya conocidos, lo que refuerza su atractivo geológico y su posible integración con infraestructura minera existente.

Las áreas que se licitan en Iglesia

Bordo Atravesado: área de cobre de 2.901,65 hectáreas ubicada a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar. Está cerca de proyectos como Josemaría, Filo del Sol, Cerro Mogotes, Las Flechas y Filo Amarillo.

Josefina: abarca 2.474,16 hectáreas y cuenta con conexión con infraestructura asociada a los proyectos Josemaría, Filo del Sol y Las Flechas.

Patri: tiene 3.838,27 hectáreas y potencial principalmente aurífero. Se ubica en el distrito Valle del Cura–Macho Muerto, cerca de Veladero, Pascua Lama, Josemaría y Filo del Sol.

Arroyo de los Amarillos: comprende 4.381,94 hectáreas en una zona considerada muy prolífica en oro dentro del cluster Valle del Cura–Faja del Indio. Está próxima a proyectos como Pascua Lama, Veladero, La Ortiga, Taguas y Evelina.

Marianela: con 2.854,71 hectáreas, es un área principalmente aurífera ubicada cerca de los proyectos El Fierro, Las Opeñas, El Salado y Jagüelito.

En Calingasta

León: tiene 3.533,12 hectáreas con potencial de oro, plata y cobre. Se ubica en el distrito minero Castaño Viejo–Castaño Nuevo, cerca de San Francisco de los Andes, Santa Bárbara, Manantiales y Casposo.

Rincones de Araya: abarca 9.001,13 hectáreas y cuenta con más de 30 años de trabajos de exploración. Está a 14 kilómetros al sur del proyecto Los Azules y próximo al sistema hidrotermal Los Bagres.

Margaritas: tiene 6.111,28 hectáreas y potencial de cobre. Está cerca de proyectos como Manantiales, Casposo y Rincones de Araya.

Calderón–Calderoncito: comprende 3.248,31 hectáreas, principalmente con potencial cuprífero. Se ubica a 22 kilómetros de Rincones de Araya y a 35 kilómetros de Los Azules.

El proceso

El proceso licitatorio tendrá varias etapas. Desde el 20 de marzo y hasta el 22 de junio las empresas interesadas podrán adquirir el pliego de bases y condiciones, cuyo valor fue fijado en 5.000 dólares. La documentación se venderá en la sede de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, en Agustín Gómez 520 oeste, primer piso.

La apertura de sobres está prevista para el 23 de junio a las 10 de la mañana en el IPEEM. En ese momento se evaluarán las propuestas técnicas y económicas presentadas por las compañías interesadas.

Cada oferente deberá acompañar su oferta con un plan de trabajo detallado para la etapa exploratoria, que incluya metodología, etapas, cronograma y estimación de inversión prevista.

La iniciativa se suma a una serie de adjudicaciones recientes que muestran el movimiento sostenido del sector. En los últimos meses el IPEEM otorgó las áreas Del Carmen y Jagüelito a la compañía Shandong Gold, mientras que durante el año pasado también se concesionaron los proyectos Marisa I y Los Crisoles, ubicados cerca de desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón.

Con este nuevo proceso, el Gobierno provincial busca ampliar el mapa de exploración minera y seguir atrayendo capitales interesados en el potencial geológico de la Cordillera sanjuanina.