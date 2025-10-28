martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran inversión

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia

El IPEEM confirmó que la empresa Shandong UTE trabajará con las áreas Del Carmen y Jagüelito. El plan prevé una inversión de 56 millones de dólares en tres años y consolida el interés internacional en la minería sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-28 at 9.25.51 PM

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) confirmó que concluyó la evaluación técnico-legal del proceso de adjudicación correspondiente a la licitación pública de las áreas Del Carmen y Jagüelito, ambas ubicadas en el departamento Iglesia.

Lee además
sin perdon de dios, robo focos de una iglesia en albardon y quedo filmado
La Laja

Sin perdón de Dios, robó focos de una iglesia en Albardón y quedó filmado
brindis en iglesia: el vino que hicieron estudiantes de rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enologos
Educación técnica y orgullo sanjuanino

Brindis en Iglesia: el vino que hicieron estudiantes de Rodeo se lleva el oro y el reconocimiento de los enólogos

La empresa adjudicataria es Shandong UTE, conformada por SDIM Argentina Exploration and Mining S.A.U, Montañeses Desarrollos S.A. y Enset Construcciones S.A.S.. El proyecto prevé una inversión de 56 millones de dólares durante un período de tres años de exploración, con opción posterior a explotación.

Una vez finalizada la etapa administrativa, se iniciará el proceso de firma del contrato con la adjudicataria, lo que permitirá poner en marcha las tareas de campo y los estudios previstos en la primera fase.

Alto potencial en oro

Las áreas Del Carmen y Jagüelito se encuentran dentro de la franja metalogenética de El Indio, una región reconocida a nivel mundial por su alto potencial aurífero. Se trata de una zona que comparte características geológicas con Veladero, uno de los mayores yacimientos de oro del país, operado actualmente por Barrick y Shandong Gold.

La adjudicación de estas áreas a la socia china de Barrick consolida la presencia del grupo asiático en el norte sanjuanino y refuerza la proyección de San Juan como destino minero de relevancia regional.

Récord de competencia e inversión

El proceso licitatorio marcó un récord histórico para el IPEEM, tanto por el monto de inversión comprometido como por la cantidad de oferentes. En total, doce empresas presentaron propuestas para cada una de las áreas, lo que demuestra un nivel de competencia sin precedentes y una creciente confianza del sector privado en la seguridad jurídica y previsibilidad que ofrece la provincia.

La participación de una compañía internacional como Shandong UTE fue destacada por las autoridades como un respaldo al modelo de gestión minera sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Entre la ley y el evangelio: Horacio Hernández, de poner multas a servidor de Dios

La historia detrás del hallazgo de petroglifos en Iglesia: el aviso de un vecino y el secreto para evitar saqueos

La historia del boxeador iglesiano que trabaja en la panadería del pueblo y sueña con conquistar Las Vegas

Para el gremio nacional de los trabajadores mineros, la realidad hoy es "gris" y "tormentosa"

Día del Trabajador Minero: pese a la baja nacional, en San Juan se sostiene el empleo y lidera exportaciones

Minería y legislativas: cómo se dio la votación en las provincias y las picantes leyes que asoman en San Juan y el país

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

"No somos pelo...": la fuerte respuesta de los proveedores mineros nacionales a Sturzenegger

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El representante de los trabajadores mineros nacionales, Héctor Laplace, en San Juan. 
Día del minero con señales de alarma

Para el gremio nacional de los trabajadores mineros, la realidad hoy es "gris" y "tormentosa"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan
Dolor

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Te Puede Interesar

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia
Gran inversión

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Ataque de madrugada

A lo boquetero, robaron $2.500.000 de una distribuidora de Chimbas

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei
Este jueves

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

Facundo Nievas, el ahora condenado.
Por peculado

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para poner agua en su casa

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?