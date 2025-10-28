La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) confirmó que concluyó la evaluación técnico-legal del proceso de adjudicación correspondiente a la licitación pública de las áreas Del Carmen y Jagüelito, ambas ubicadas en el departamento Iglesia.

La empresa adjudicataria es Shandong UTE, conformada por SDIM Argentina Exploration and Mining S.A.U, Montañeses Desarrollos S.A. y Enset Construcciones S.A.S.. El proyecto prevé una inversión de 56 millones de dólares durante un período de tres años de exploración, con opción posterior a explotación.

Una vez finalizada la etapa administrativa, se iniciará el proceso de firma del contrato con la adjudicataria, lo que permitirá poner en marcha las tareas de campo y los estudios previstos en la primera fase.

Alto potencial en oro

Las áreas Del Carmen y Jagüelito se encuentran dentro de la franja metalogenética de El Indio, una región reconocida a nivel mundial por su alto potencial aurífero. Se trata de una zona que comparte características geológicas con Veladero, uno de los mayores yacimientos de oro del país, operado actualmente por Barrick y Shandong Gold.

La adjudicación de estas áreas a la socia china de Barrick consolida la presencia del grupo asiático en el norte sanjuanino y refuerza la proyección de San Juan como destino minero de relevancia regional.

Récord de competencia e inversión

El proceso licitatorio marcó un récord histórico para el IPEEM, tanto por el monto de inversión comprometido como por la cantidad de oferentes. En total, doce empresas presentaron propuestas para cada una de las áreas, lo que demuestra un nivel de competencia sin precedentes y una creciente confianza del sector privado en la seguridad jurídica y previsibilidad que ofrece la provincia.

La participación de una compañía internacional como Shandong UTE fue destacada por las autoridades como un respaldo al modelo de gestión minera sanjuanino.