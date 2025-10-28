martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Celebración

Día del Trabajador Minero: pese a la baja nacional, en San Juan se sostiene el empleo y lidera exportaciones

Aunque el país perdió más de 2.000 puestos en un año, San Juan logró amortiguar la caída y refuerza su rol como motor minero nacional.

Por Elizabeth Pérez
El trabajador minero celebra su dia en San Juan con noticias positivas en empleo y exportaciones.&nbsp;

El trabajador minero celebra su dia en San Juan con noticias positivas en empleo y exportaciones. 

Desde 1953, cuando se creó la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), cada 28 de octubre en Argentina se celebra el Día del Trabajador Minero para reconocer a los hombres y mujeres que trabajan en condiciones adversas en una actividad económica esencial para el país.

Lee además
las exportaciones mineras del pais crecieron mas del 30% en los ultimos 9 meses, con san juan en el top 3 en los principales indicadores
En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) salió con dureza contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Repercusiones

"No somos pelo...": la fuerte respuesta de los proveedores mineros nacionales a Sturzenegger

Pero la fecha llega este año en un momento en el que el sector enfrenta una contracción del empleo a nivel nacional y, a la vez, un fuerte incremento exportador que demuestra el peso estratégico que conserva para las economías regionales. La buena noticia para San Juan es que en San Juan la caída del empleo es menor y a la vez, sigue liderando las exportaciones.

San Juan resiste la caida del empleo

Según los últimos datos de la Secretaría de Minería de la Nación, en abril de 2025 la minería empleó de forma directa a 38.801 personas en Argentina. Son 2.080 menos que un año atrás: una baja del 5%.

Pero el efecto fue más moderado en San Juan. La provincia contabilizó 5.070 trabajadores mineros en abril pasado. La comparación interanual marca una contracción del 3,52%: se perdieron 185 empleos respecto de los 5.255 registrados en abril del año pasado.

Aun así, San Juan mantiene uno de los niveles de ocupación más altos de los últimos 15 meses, cuyo pico se vio en febrero de 2024, cuando los puestos directos treparon a 5.436.

Exportaciones, en alza

Mientras el empleo ajusta, la producción crece y la demanda externa se mantiene firme. En septiembre de 2025, las exportaciones mineras del país sumaron 557 millones de dólares, un 34,3% más que en el mismo mes del año pasado. Entre enero y septiembre, el total llega a 4.213 millones de dólares, lo que representa un salto del 32,9% interanual.

Cinco provincias concentraron el 98,4% de las ventas al exterior: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca.

San Juan es la segunda exportadora minera del país, al acumular 1.325 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2025, equivalente al 31,4% del total nacional. En septiembre, la provincia exportó 142 millones de dólares y registró un explosivo crecimiento del 56,8% frente al año anterior.

El predominio del sector es absoluto en la estructura económica sanjuanina: la minería representó el 82% de las exportaciones provinciales del mes, y el 85,3% del total acumulado en lo que va del año. En ambos casos, una participación mayor que en 2024.

El oro continúa siendo la estrella: explicó el 97,8% de las ventas al exterior de septiembre. En segundo lugar, se ubican los productos de cal, con el 2,1%.

Temas
Seguí leyendo

Suspenden por seis meses a un árbitro sanjuanino por "irresponsable"

Para el gremio nacional de los trabajadores mineros, la realidad hoy es "gris" y "tormentosa"

Minería y legislativas: cómo se dio la votación en las provincias y las picantes leyes que asoman en San Juan y el país

En medio de la polvareda por Vicuña, los proveedores chilenos se arman para desembarcar en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El representante de los trabajadores mineros nacionales, Héctor Laplace, en San Juan. 
Día del minero con señales de alarma

Para el gremio nacional de los trabajadores mineros, la realidad hoy es "gris" y "tormentosa"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Te Puede Interesar

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor video
Amor que salva

Los ángeles de Naitan: una historia de resiliencia detrás del dolor

Por Carla Acosta
Ante el alerta por casos de tos convulsa o coqueluche en el país, en San Juan informaron que se detectó un caso positivo y hay otro en estudio.
Salud

Alarma por el aumento de tos convulsa: cuántos casos hay en San Juan y a qué síntomas estar atentos

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos rápidos en La Rotonda
Audio revelador

¿Corrupción en un centro de salud pública sanjuanino?: un hombre dice que cobra por dar turnos "rápidos" en La Rotonda

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

La intendenta de Capital, Susana Laciar, escuchando a los vecinos. 
Consulta

En Capital, 1.453 vecinos buscan obras dentro del presupuesto participativo con $314 millones en juego