martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Megaoperativo en La Rioja

Descubren a una presunta banda de cuatreros riojanos que robó 150 vacas en Jáchal

La Policía de San Juan con el apoyo de sus pares de La Rioja allanaron cinco domicilios en el poblado vecino de Guandacol y encontraron pruebas del robo de ganado. No hay detenidos, pero los cinco sospechosos fueron notificados y próximamente serán citados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los policías riojanos que participaron en el operativo realizado este martes.

Los policías riojanos que participaron en el operativo realizado este martes.

Los policías de la Brigada Norte de la Policía de San Juan viajaron hasta la localidad riojana de Guandacol y, con el apoyo de sus pares de la vecina provincia, allanaron los domicilios de los presuntos integrantes de una banda de cuatreros que cruzaba a los campos de Jáchal para robar ganado. Hay cinco hombres bajo investigación, sospechados de haberse llevado unas 150 vacas de una finca en la zona de Gualcamayo. Durante los operativos, la Policía secuestró un arma de fuego y distintos elementos que serían pruebas de sus maniobras delictivas. Si bien no fueron detenidos, próximamente serán citados para declarar ante la Justicia sanjuanina.

Lee además
Un sismo se registró en La Rioja y se sintió en San Juan y otras provincias de la región.
En el arranque del martes

Un sismo con epicentro en La Rioja se sintió en San Juan
especialistas sanjuaninos capacitaron en la rioja sobre el manejo integrado de la mosca de los frutos
Cooperación

Especialistas sanjuaninos capacitaron en La Rioja sobre el manejo integrado de la mosca de los frutos

La investigación comenzó el 9 de septiembre, cuando el productor Águedo Alcaraz denunció en la Subcomisaría de Villa Mercedes el robo de 150 animales de su establecimiento ganadero en Gualcamayo. Según relató, año a año realiza el recuento de su hacienda, de alrededor de 700 cabezas, y esta vez advirtió la desaparición masiva del ganado. En su declaración, aseguró haber visto a personas ajenas merodeando los campos y sospechó que eran oriundas de La Rioja.

image

A partir de esos datos, una comisión policial de la Brigada Norte se trasladó al departamento Felipe Varela e identificaron a los presuntos integrantes de una banda de cuatreros. Lo sospechoso fue que ninguno de ellos poseía animales propios, pero sí faenaban y vendían carne en la zona, por lo que la hipótesis del abigeato tomó fuerza.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Sohar Aballay, quien, a través del Juzgado de Garantías de turno en Jáchal, solicitó el exhorto correspondiente para avanzar con medidas en territorio riojano. La operación fue concretada con el apoyo de la Regional I de la Policía de La Rioja, al mando del comisario mayor Lucio Llerena, y derivó en cinco allanamientos simultáneos en Guandacol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1983297886919242095&partner=&hide_thread=false

El primero tuvo lugar en el paraje La Cenda, en el domicilio de Héctor Omar Garro. Allí se secuestraron 10 marcas de fuego, cuchillos de faena, sierras, ganchos carniceros, lazos, sogas, maneas y una escopeta calibre 22 con 16 proyectiles. Por la tenencia ilegítima de esa arma, Garro fue demorado y vinculado a un procedimiento por flagrancia.

Otro allanamiento se llevó a cabo en la vivienda de Cayetano Jesús Cortez, donde se encontraron restos de cueros de pelaje negro y colorado, cuchillos, sierras, sogas, un cuaderno con anotaciones de interés y huesos vacunos, además de un celular Samsung Galaxy que será sometido a peritajes. En la casa de David Aníbal Cortez se secuestraron cinco celulares, sierras, cuchillos, lazos, ganchos de hierro y un fierro quemador con las iniciales “H37”, presuntamente usado para marcar animales, informaron fuentes policiales.

arma

A su vez, en el domicilio de Nicolás “Chacho” Godoy los efectivos hallaron lazos de cuero, ganchos de hierro, un machete, sierras, una romana, fierros quemadores con las iniciales “JNG” y retazos de cuero vacuno, además de un celular Samsung que será analizado por los investigadores.

El quinto procedimiento se desarrolló en la casa de Héctor David Páez, donde se secuestraron tres celulares, una cámara digital, cuchillos, un machete, bozales, cabezadas, maneas, sogas y una traba para equinos, elementos vinculados a la actividad de faena y posible traslado del ganado sustraído.

image

Hasta el momento, no se registraron nuevas detenciones, pero los cinco sospechosos fueron notificados de la causa y quedarán a disposición de la Justicia sanjuanina. Los elementos incautados serán peritados y comparados con las marcas registradas por el denunciante, lo que podría confirmar la procedencia ilícita del ganado.

En la Policía están convencidos que los implicados forman parte de una red dedicada al robo y venta ilegal de animales que operaba en ambos lados del límite provincial. El hallazgo de instrumentos de faena, marcas de fuego y registros escritos refuerza la sospecha de que se trata de un grupo organizado de cuatreros que aprovechaba la cercanía entre San Juan y La Rioja para cometer los robos sin ser detectados.

Temas
Seguí leyendo

A lo boquetero, robaron $2.500.000 de una distribuidora de Chimbas

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para poner agua en su casa

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Se suman más denuncias de estafas con casas contra los dirigentes de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Robaron bebidas y cigarrillos en un negocio de Rawson y quedaron filmados

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento
Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan
Dolor

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Te Puede Interesar

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia
Gran inversión

La socia china de Barrick en Veladero se quedó con dos áreas mineras clave en Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Ataque de madrugada

A lo boquetero, robaron $2.500.000 de una distribuidora de Chimbas

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei
Este jueves

Orrego viaja a Buenos Aires para la reunión de gobernadores convocada por Milei

Facundo Nievas, el ahora condenado.
Por peculado

Condenaron a prisión al exfuncionario de Angaco que usó personal y máquinas del municipio para poner agua en su casa

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?
Cargo clave

¿Un debate público con los candidatos a Fiscal General es posible?