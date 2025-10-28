Descubren a una presunta banda de cuatreros riojanos que robó 150 vacas en Jáchal

Los policías de la Brigada Norte de la Policía de San Juan viajaron hasta la localidad riojana de Guandacol y, con el apoyo de sus pares de la vecina provincia, allanaron los domicilios de los presuntos integrantes de una banda de cuatreros que cruzaba a los campos de Jáchal para robar ganado. Hay cinco hombres bajo investigación, sospechados de haberse llevado unas 150 vacas de una finca en la zona de Gualcamayo. Durante los operativos, la Policía secuestró un arma de fuego y distintos elementos que serían pruebas de sus maniobras delictivas. Si bien no fueron detenidos, próximamente serán citados para declarar ante la Justicia sanjuanina.

La investigación comenzó el 9 de septiembre, cuando el productor Águedo Alcaraz denunció en la Subcomisaría de Villa Mercedes el robo de 150 animales de su establecimiento ganadero en Gualcamayo. Según relató, año a año realiza el recuento de su hacienda, de alrededor de 700 cabezas, y esta vez advirtió la desaparición masiva del ganado. En su declaración, aseguró haber visto a personas ajenas merodeando los campos y sospechó que eran oriundas de La Rioja.

A partir de esos datos, una comisión policial de la Brigada Norte se trasladó al departamento Felipe Varela e identificaron a los presuntos integrantes de una banda de cuatreros. Lo sospechoso fue que ninguno de ellos poseía animales propios, pero sí faenaban y vendían carne en la zona, por lo que la hipótesis del abigeato tomó fuerza.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Sohar Aballay, quien, a través del Juzgado de Garantías de turno en Jáchal, solicitó el exhorto correspondiente para avanzar con medidas en territorio riojano. La operación fue concretada con el apoyo de la Regional I de la Policía de La Rioja, al mando del comisario mayor Lucio Llerena, y derivó en cinco allanamientos simultáneos en Guandacol.

El primero tuvo lugar en el paraje La Cenda, en el domicilio de Héctor Omar Garro. Allí se secuestraron 10 marcas de fuego, cuchillos de faena, sierras, ganchos carniceros, lazos, sogas, maneas y una escopeta calibre 22 con 16 proyectiles. Por la tenencia ilegítima de esa arma, Garro fue demorado y vinculado a un procedimiento por flagrancia.

Otro allanamiento se llevó a cabo en la vivienda de Cayetano Jesús Cortez, donde se encontraron restos de cueros de pelaje negro y colorado, cuchillos, sierras, sogas, un cuaderno con anotaciones de interés y huesos vacunos, además de un celular Samsung Galaxy que será sometido a peritajes. En la casa de David Aníbal Cortez se secuestraron cinco celulares, sierras, cuchillos, lazos, ganchos de hierro y un fierro quemador con las iniciales “H37”, presuntamente usado para marcar animales, informaron fuentes policiales.

A su vez, en el domicilio de Nicolás “Chacho” Godoy los efectivos hallaron lazos de cuero, ganchos de hierro, un machete, sierras, una romana, fierros quemadores con las iniciales “JNG” y retazos de cuero vacuno, además de un celular Samsung que será analizado por los investigadores.

El quinto procedimiento se desarrolló en la casa de Héctor David Páez, donde se secuestraron tres celulares, una cámara digital, cuchillos, un machete, bozales, cabezadas, maneas, sogas y una traba para equinos, elementos vinculados a la actividad de faena y posible traslado del ganado sustraído.

Hasta el momento, no se registraron nuevas detenciones, pero los cinco sospechosos fueron notificados de la causa y quedarán a disposición de la Justicia sanjuanina. Los elementos incautados serán peritados y comparados con las marcas registradas por el denunciante, lo que podría confirmar la procedencia ilícita del ganado.

En la Policía están convencidos que los implicados forman parte de una red dedicada al robo y venta ilegal de animales que operaba en ambos lados del límite provincial. El hallazgo de instrumentos de faena, marcas de fuego y registros escritos refuerza la sospecha de que se trata de un grupo organizado de cuatreros que aprovechaba la cercanía entre San Juan y La Rioja para cometer los robos sin ser detectados.