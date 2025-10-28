martes 28 de octubre 2025

Tribunales

Condenan al hermano de un juez sanjuanino por fraude y encubrimiento

La fiscalía de UFI Delitos Contra la Propiedad y UFI Delitos Informáticos y Estafas trabajaron en conjunto en el hecho. La causa estaba por ser elevada a juicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El medio hermano de un juez de Garantías sanjuanino, precisamente Martín Julio Figuerola, este martes se sentó otra vez en el banquillo de acusados. Estaba programado que este martes, la causa por estafa y encubrimiento en la que estaba siendo investigado se elevara a juicio, pero finalmente este aceptó una pena en un juicio abreviado.

Este sujeto empezó a ser investigado por el delito de estafa y luego se le sumó otra causa por encubrimiento. Por tal razón, las UFI Delitos Contra la Propiedad y Delitos Informáticos y Estafas trabajaron en conjunto y este martes estuvieron presentes en la audiencia.

El fiscal Cristian Gerarduzzi de UFI Delitos Contra la Propiedad y el fiscal Nicolás Alvo de UFI Delitos Informáticos y Estafas, llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con el abogado Mario Morán y el imputado aceptó los términos ante el juez Sergio López Martí. Finalmente, el magistrado le dictó una pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional por el delito de encubrimiento y estafas.

Figuerola es medio hermano de Javier Figuerola, con quien no tendría relación de ningún tipo. Acorde citaron fuentes tribunalicias, el magistrado "lo desconoce".

Se trata de Martín Julio Figuerola, quien fue acusado de vender una camioneta robada y por eso fue imputado por defraudación, en octubre de 2024. El representante del Ministerio Público, que le endilgó el delito relató que Figuerola vendió una Toyota Hilux SW4 que era robada, por la que recibió una camioneta Amarok y un Chevrolet Aveo como forma de pago, además de $5 millones.

Acorde la teoría del caso, el denunciante, de apellido Mattar y que estuvo representado por el querellante Maximiliano Páez Delgado, realizó la operación de compra el 9 de agosto de este año y, cuando creyó que el negocio había sido limpio, se vio sorprendido por personal de la UFI de Delitos contra la Propiedad que le informó que la camioneta era melliza.

A pesar de que había tomado la posesión del vehículo y lo usaba para desplazarse por las calles sanjuaninas, la presunta víctima no había conseguido la transferencia del rodado. Pese a su insistencia por obtener el documento, Figuerola le ofrecía excusas por las que todavía no cumplía con ello. Según el fiscal, argumentaba que -como el rodado lo había comprado en Buenos Aires- le costaba llegar a un acuerdo con aquellos que se la habían vendido a él.

Sobre el delito de encubrimiento, se supo que este hombre tenía una camioneta Volkswagen Suram y estaba con todas los números de series limados y los pesquisas creen que se trataría de un vehículo robado.

