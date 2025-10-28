martes 28 de octubre 2025

En Rawson

Intentó robar una bici y terminó detenido

Un hombre de 26 años fue aprehendido en Rawson tras intentar sustraer una bicicleta. Su cómplice sigue prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo (1)

Un hombre de 26 años fue detenido por la policía en el barrio Ciudadano, en Rawson, luego de intentar sustraer una bicicleta a otra persona.

El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue abordada por Daniel Ezequiel Silva y un cómplice, quienes intentaron llevarse su bicicleta rodado 29, marca Futura, color gris con vivos naranja.

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron aprehender a Silva, mientras que se continúa la búsqueda del segundo implicado.

El caso está bajo la jurisdicción de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para continuar con la investigación.

