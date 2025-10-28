Intentó robar una bici y terminó detenido

Un hombre de 26 años fue detenido por la policía en el barrio Ciudadano, en Rawson, luego de intentar sustraer una bicicleta a otra persona.
El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba a su domicilio y fue abordada por Daniel Ezequiel Silva y un cómplice, quienes intentaron llevarse su bicicleta rodado 29, marca Futura, color gris con vivos naranja.
Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron aprehender a Silva, mientras que se continúa la búsqueda del segundo implicado.
El caso está bajo la jurisdicción de la UFI Flagrancia, a cargo del Dr. Jorge Salinas, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para continuar con la investigación.