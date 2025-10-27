Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

Este lunes, A.R.A., de 45 años, fue condenado a 6 años de prisión efectiva tras ser declarado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal. La víctima fue su amiga, una mujer que conocía desde hace muchos años y que se aprovechó de ella cuando estaba en estado de ebriedad.

Este lunes tuvo cierre esta pesadilla para la damnificada. La jueza Mabel Moya condenó a este sujeto con una pena efectiva, es decir, que la deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. El fallo no está firme pero quedó con prisión preventiva de igual manera. La parte acusadora estuvo representada por el fiscal Mario Panetta Soppelsa y la ayudante fiscal Verónica Recio de UFI CAVIG ; mientras que la defensa del acusado estuvo representada por el defensor oficial Hugo Trigo.

Este grave hecho ocurrió en septiembre de 2024. Una relación de amistad que duró unos 20 años se perdieron con esta gravísima situación. Según fuentes judiciales, una noche ella, A.R.A. y unos amigos salieron a bailar. Tomaron bebidas alcohólicas y luego siguieron en la casa de la víctima. La denunciante expresó en su presentación que no se acuerda de nada de lo que pasó, porque perdió el conocimiento y cuando tomó conciencia, este hombre ya había abusado sexualmente de ella.

En la causa fueron muy importantes los testimonios de la expareja e hija de la damnificada, porque estos rescataron a la mujer. como así también las personas que estuvieron en el boliche. Ese día se radicó la denuncia en CAVIG y la causa comenzó a investigarse.

Para la fiscalía quedó comprobado que la víctima estaba en estado de ebriedad y fue una situación que A.R.A. aprovechó para ultrajarla, ya que ella nunca prestó consentimiento de la situación ya que estaba inconsciente.