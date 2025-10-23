jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incertidumbre

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios

La previa de los comicios de medio término se hizo sentir en la provincia. Desde el sector indicaron que varios pedidos se frenaron. Qué dijeron en San Juan y el rubro más afectado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocos días de las elecciones nacionales, el comercio sanjuanino atraviesa un momento de incertidumbre, marcado por la volatilidad del dólar y la expectativa sobre los resultados en los comicios del próximo domingo. Como ocurre habitualmente en períodos preelectorales, los movimientos del mercado cambiario impactan en la dinámica de proveedores y minoristas, especialmente en sectores sensibles como la electrónica, los electrodomésticos y otros bienes durables.

Lee además
el dolar baja en san juan: el blue descendio $30 y en los bancos tambien se vende mas barato
Mercado cambiario

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato
Cúneo Libarona anunció que dejará el gabinete el próximo lunes
Nueva salida del Gabinete

Mariano Cúneo Libarona dejará el Gabinete después de las elecciones

Según Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, algunos proveedores han enviado facturas sin detallar los precios, principalmente en productos electrónicos, ante la expectativa sobre la evolución del dólar. “Principalmente en productos de electrónica, se registran facturas sin precio debido al aumento del dólar en la previa a las elecciones”, señaló.

Con respecto a los días previos, Rodríguez agregó que el 1 de octubre se observaron incrementos de entre 2 y 5 por ciento en determinados productos, tras los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, indicó que los rubros más afectados son la electrónica, los celulares y los calzados importados. Explicó que muchos proveedores han limitado la facturación a remitos y han frenado pedidos, ante la falta de certezas sobre la cotización del dólar.

“El comercio va a mantener los precios, pero el problema es la reposición. Quienes reciben productos por pedido están recibiéndolos con remito y sin factura”, afirmó Quiroga. “El comercio va a mantener los precios, pero el problema es la reposición. Quienes reciben productos por pedido están recibiéndolos con remito y sin factura”, afirmó Quiroga.

Qué pasó con el dólar

Como sucede en la previa de cada elección, el dólar siente el impacto de las presiones, especulaciones e incertidumbre. A días del paso por las urnas, la cotización flúctua.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta. Comparado con los valores de apertura, se registra una baja primedio de $10.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. En San Juan la cotización suele ser más elevada. En ese sentido, según el sitio DólarSanJuan.com, se encuentra en $1.470 para la compra y $1.570 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que la cotización final se termina acordando entre comprador y vendedor cuando se realiza en negocio “en la calle”.

image

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.537,10 para la compra y $1.551 para la venta.

Temas
Seguí leyendo

Por las elecciones 2025, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

Por las elecciones, el Registro Civil de San Juan abrirá en horario extraordinario el fin de semana

Dónde voto: consultá el padrón de las elecciones del próximo domingo de San Juan

Elecciones: cómo es el kit que trasladan junto a las urnas y, ¿se puede votar con lapicera propia?

Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan

Tras el fallo judicial, el gobierno adelantó que no publicará los resultados de la elección por distrito

Javier Milei confirmó que reorganizará su gabinete, luego de las elecciones

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Te Puede Interesar

La Justicia investiga la muerte de una adolescente de 17 años en Los Berros
UFI Delitos Especiales

La Justicia investiga la muerte de una adolescente de 17 años en Los Berros

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video impactante: así atropellaron a una perrita de manera brutal en Capital
Maltrato animal

Video impactante: así atropellaron a una perrita de manera brutal en Capital

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Un hombre cercano a Chiqui Tapia cruzó a Cornejo y encendió la interna cuyana: Dedíquese a gobernar
Cruce político-futbolero antes del clásico cuyano

Un hombre cercano a "Chiqui" Tapia cruzó a Cornejo y encendió la interna cuyana: "Dedíquese a gobernar"

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios
Incertidumbre

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios