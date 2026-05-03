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Rumbo al 2027

Iglesia: el mapa político de la "tierra prometida"

El intendente Jorge Espejo no puede repetir mandato, por lo que para la próximas elecciones se abre el sucesorio de uno de los departamentos con mayor proyección económica por la minería.

Por Ana Paula Gremoliche
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Iglesia, uno de los departamentos con mayor proyección económica de San Juan, abre sucesorio para el 2027. El intendente bloquista, Jorge Espejo, culminará su segundo mandato y ya no puede repetir. El Partido Bloquista buscará volver a quedarse con el departamento de tradición partidaria, mientras que se define el sistema electoral y el futuro de los partidos políticos, entre alianzas que se quebraron y otras que nacieron recientemente.

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En el departamento del norte sanjuanino está emplazada la mina Veladero, que hasta hace apenas un mes era la única en producción de San Juan. También está el megaproyecto Vicuña: la mina más grande de la historia de la provincia que promete una vida útil de alrededor de 20 años (y hasta 25) y, en su pico máximo, planea exportar aproximadamente1.100 y 1.200 millones de dólares anuales. Es el territorio con mayor concentración de proyectos mineros y, por ende, la "tierra prometida". En el ámbito político saben que es una gran oportunidad para demostrar gestión, por las regalías mineras, pero también por las oportunidades de tejer lazos con las empresas que trabajan en iglesia.

Con estas cartas sobre la mesa, el bloquismo ya puso su ficha para suceder a Espejo. El "elegido" es el actual diputado departamental Gustavo Deguer. Fue elegido como presidente de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados y las autoridades del partido cada vez le dan mayor ponderancia. Pero no es el único bloquista que quiere jugar: Mauro Marinero, intendente de Iglesia en cuatro oportunidades, también quiere jugar.

Al parecer, el preferido de Espejo entre estos dos aspirantes es Deguer. Es que la relación con Marinero no es fluida, e incluso el histórico dirigente bloquista salió a criticar la gestión del actual intendente. "No es lo que la gente esperaba", dijo en declaraciones a Tiempo de San Juan.

Sin embargo, fuentes de Iglesia aseguran que Espejo estaría preparando su propio candidato. Sería alguien de su gestión, señalaron. Uno de los nombres que suena más fuerte es Juan Cuevas, actual director de Educación y Desarrollo Local del municipio.

El bloquismo actualmente forma parte de la alianza del oficialismo provincial, que en las elecciones del 2025 se llamó "Por San Juan". Si continuara el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) entonces no habría mayores problemas para que haya varios candidatos en el departamento bajo el mismo frente. Pero la idea del Gobierno de San Juan es generar otra sistema y, es allí donde se pone el foco: ¿cómo se van a elegir los candidatos en una alianza? ¿qué va a primar, la tradición bloquista de Iglesia o el poderío del oficialismo provincial?

Sea cual sea la resolución del sistema electoral, en Iglesia señalan a una mujer que estaría trabajando para el orreguismo. Se trata de Analía Cortez, presidenta de la Unión Vecinal de Rodeo. Fue designada como interventora en el 2024 y posteriormente elegida mediante una asamblea. Esta asociación tiene especial importancia en el distrito, puesto que actualmente se hace cargo de la distribución de agua potable.

Asimismo, el esposo de Cortez, Federico Cordero, es el actual director de Desarrollo Económico del Ministerio de Producción Trabajo e Innovación de la provincia. Es señalado como "mayor referente" del orreguismo en Iglesia.

Por el lado de La Libertad Avanza (LLA), la figura más relevante es el exdiputado Enrique Montaño. En enero de este año fue designado como intendente de la administración del Parque Nacional San Guillermo, un cargo nacional. El dirigente de Acción por una Democracia Nueva (ADN) estaría armando un equipo para las próximas elecciones.

Finalmente aparece el peronismo, que quedó desdibujado tras la ruptura de su alianza con el bloquismo. Desde que ambos partidos conformaron un frente en 2007, la conducción municipal estuvo en manos de intendentes bloquistas, aunque eran contabilizados como oficialismo por los gobiernos peronistas de San Juan debido al acuerdo electoral. En la actualidad, el presidente de la Junta Departamental es José “Pepe” Aguilera. Pese a esta situación, el Partido Justicialista pone el foco en el departamento, con visitas asiduas del diputado nacional Cristian Andino, todo teniendo en cuenta que, en las elecciones del 2025, el partido salió primero.

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