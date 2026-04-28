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Debate

Presentaron en Iglesia y Jáchal el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero

La iniciativa busca que la inversión minera genere el mayor impacto posible en el empleo local, los proveedores sanjuaninos y el desarrollo territorial. Los encuentros abrieron una instancia de diálogo directo con actores de ambos departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encuentro con proveedores de Jáchal. &nbsp;

Encuentro con proveedores de Jáchal.

 

El Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Minería y Producción, acaban de presentar el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero ante proveedores y actores territoriales de Iglesia y Jáchal. Las jornadas, realizadas en el Nodo de Pismanta y en la Asociación de Chacareros de Jáchal, formaron parte de un proceso de diálogo previo al tratamiento legislativo, destinado a recoger aportes de quienes conocen de primera mano la actividad en los departamentos mineros de la provincia.

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El proyecto oficialista, integrado por 23 artículos, busca que la inversión minera tenga un impacto creciente y verificable en el desarrollo local, mediante planes con objetivos progresivos acordados entre las empresas operadoras y la autoridad de aplicación. Se trata de una herramienta normativa pensada para que el crecimiento del sector se traduzca en oportunidades concretas para proveedores, trabajadores y comunidades de los departamentos mineros.

Funcionarios de ambos ministerios expusieron los lineamientos generales del proyecto y respondieron consultas sobre su funcionamiento e implementación. Según se destacó en las disertaciones, el proyecto avanza sobre la base de metas progresivas, en línea con la política de Estado que el gobierno de Marcelo Orrego sostiene para el sector: una minería que genere desarrollo verificable en las comunidades donde opera y que consolide a San Juan como destino confiable para la inversión.

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