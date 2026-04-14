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Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

“No se entiende”: proveedores de Iglesia volvieron a cruzar a Barrick por la salida de Analía García.

Por Elizabeth Pérez
La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.

La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.

Analia García.

Analia García.

A casi tres semanas de la sorpresiva desvinculación de Analía García, exgerente de Relaciones Institucionales de Barrick, el malestar en Iglesia no se disipó. Por el contrario, lo reactivó una reunión entre representantes de cámaras de proveedores y autoridades de la compañía en los últimos días, que según dicen, dejó más dudas que certezas.

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La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Según pudo reconstruir este medio, del encuentro participaron referentes dela Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric) y de la Cámara de Proveedores Mineros Tierra Minera, quienes buscaban respuestas sobre los motivos de la salida de la ejecutiva y el futuro del vínculo institucional con el departamento. Sin embargo, las explicaciones brindadas por la empresa no lograron despejar las inquietudes.

La reunión fue Marcelo Álvarez, VP de Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica de Barrick; y con Alberto Abecasis. Las autoridades trataron explicarle los motivos de la desvinculación de la ejecutiva, intentando llevar calma.

Pero según las versiones a las que tuvo acceso Tiempo de San Juan, dicen que no hubo definiciones claras y remarcan que se perdió una interlocutora clave para el desarrollo local. En ese sentido, los proveedores advierten que la decisión marcó un punto de quiebre en un proceso que, aseguran, había comenzado a dar resultados concretos.

El vínculo que extrañan

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En el entramado de proveedores iglesianos, la figura de García era vista como un nexo que había logrado algo que no se había logrado hasta ahora: articular con todas las cámaras del departamento sin distinciones y ordenar un canal de diálogo más fluido con la minera.

De acuerdo a las versiones recogidas, su gestión había generado un “antes y un después” en la relación con el sector. No solo por la apertura al diálogo, sino también por el impulso de iniciativas orientadas al desarrollo de la economía local.

Entre ellas, mencionan un proyecto con el que estaban muy entusiasmados, vinculado al turismo en el perilago del dique Cuesta del Viento, que involucraba a distintos actores del departamento y que ya contaban con avances en materia de avales técnicos de la Secretaría de Recursos Energéticos. Los proveedores lamentaron que esta iniciativa hoy entró en pausa.

El clima que predomina entre los proveedores es de incertidumbre. Consideran que, tras la salida de la exgerenta, se interrumpió un proceso de construcción institucional que buscaba integrar a todos los sectores y generar oportunidades más allá de la actividad minera.

“Se cortó un trabajo que venía avanzando”, sintetizan en vos baja. En esa línea, plantean que el cambio no solo impacta en la relación con la empresa, sino también en las expectativas de desarrollo económico del departamento.

El departamento de Iglesia, señalan, continúa enfrentando indicadores sociales críticos de pobreza pese a convivir con uno de los proyectos mineros de oro más importantes del país como es Veladero. Por eso, insisten en la necesidad de que Barrick refuerce su compromiso con infraestructura y proyectos que derramen en la economía local.

Cuestionamientos y comparaciones

Otro de los puntos que surgieron en la reunión con la empresa tiene que ver con las inconsistencias que perciben en la decisión.

Según plantearon, no logran comprender por qué se avanzó con la desvinculación de una funcionaria que, aseguran, no registraba cuestionamientos formales, mientras que otros casos internos de empleados de la empresa no habrían tenido el mismo tratamiento.

Ese planteo, que ya había circulado en el ámbito empresario, volvió a ponerse sobre la mesa y profundizó el malestar.

Sin definiciones sobre el reemplazo

A la incertidumbre se suma la falta de información sobre quién ocupará el rol de Relaciones Institucionales. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales y, en el sector, solo circulan versiones sobre posibles nombres. La ausencia de definiciones alimenta la sensación de transición abierta en un área considerada clave para sostener la llamada “licencia social” de la actividad minera en el territorio.

Las cámaras de proveedores mineros en Iglesia

El mapa de representación empresarial en Iglesia es amplio y fragmentado. Actualmente, conviven al menos seis cámaras de proveedores:

  • Aituric (Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio), presidida por Alberto Grau
  • Cámara de Proveedores Mineros (Capresmi), vinculada a Fernando Varela
  • Cámara de Proveedores Mineros Tierra Minera, encabezada por Marcela Aguilera
  • Cámara de Servicios Mineros de Iglesia (CAISMI), presidida por Guillermo Godoy
  • Cámara de Empresas y Servicios Iglesianos Independientes (CESI), liderada por Horacio Muñoz.
  • Cámara de Proveedores Mineros de Iglesia (CADEMI), presidida por José Silva

En ese contexto, la figura de Relaciones Institucionales aparece como un engranaje clave para ordenar el vínculo entre la minera y un entramado local diverso. Y más en el departamento de Iglesia, donde la minería convive con demandas estructurales aún no resueltas, el ruido por la salida de una figura central de la minera sigue latente.

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