Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.

La salida de una figura clave dentro de Barrick , que ya había generado incertidumbre en el sector minero sanjuanino, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: el malestar explícito de empresarios de Iglesia, donde funciona la mina Veladero.

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La compañía desvinculó a Analía García de su cargo como gerente de Relaciones Institucionales, un área estratégica para la articulación entre la minera, el Gobierno y la comunidad. Tal como publicó Tiempo de San Juan el pasado viernes 27 de marzo, la decisión, tomada sin explicaciones oficiales , encendió señales de alerta en el ámbito político y empresarial.

Repercusiones de empresarios

Pero ahora, la repercusión escaló. La Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (A.I.TUR.I.C.), que agrupa a 154 socios, expresó su “profunda preocupación” por la salida de la profesional "cuyos fundamentos aún no han sido comunicados de manera oficial".

En una solicitada pública firmada por su presidente, Víctor Alberto Grau, la entidad calificó la desvinculación como un “retroceso” en la calidad del vínculo institucional construido en el departamento.

En ese sentido, destacaron que la gestión de Analía García había permitido consolidar un canal de diálogo “serio y transparente” con los sectores productivos locales. "Durante su gestión se logró consolidar un canal de diálogo institucional técnicamente consistente, basado en el respeto muto", señalaron y advirtieron que "este tipo de perfiles resulta estratégico para el fortalecimiento de la licencia social".

Reclamos, críticas y pedido de reincorporación

El planteo no es menor: en territorios como Iglesia, donde la minería tiene un peso estructural en la economía, el rol de Relaciones Institucionales es clave para sostener la denominada “licencia social”. Por eso, la salida de quien ocupaba ese lugar no solo generó sorpresa, sino también una reacción directa de actores que conviven cotidianamente con la actividad.

Además, el documento avanzó con críticas más profundas. Desde A.I.TUR.I.C. señalaron que, antes de la llegada de García, existían problemas en el área de Relaciones con la Comunidad, incluyendo denuncias de trato inadecuado y situaciones de violencia institucional hacia empresarios locales, tanto de esta cámara como de otras.

Incluso mencionaron casos concretos y apuntaron contra integrantes del equipo que continúan en funciones, a quienes acusaron de falta de profesionalismo y de favorecer a determinados sectores por sobre otros.

En medio de ese contexto de tensión, la entidad elevó un petitorio formal a la empresa para solicitar la revisión de la medida y la eventual reincorporación de la exgerenta. También exigieron que se realicen evaluaciones de desempeño con participación de las cámaras locales y que se garantice un estándar técnico adecuado en los equipos de trabajo.

No es todo: también pidieron una reunión directa con las autoridades de Veladero para redefinir el vínculo con la comunidad, con un mensaje claro: que el departamento no sea considerado un actor periférico en el desarrollo minero.

El episodio deja en evidencia que lo que comenzó como un movimiento interno dentro de Barrick ya tiene impacto puertas afuera. Y reabre una discusión sensible para la minería sanjuanina, acerca del delicado equilibrio de vinculación en los territorios donde opera.