jueves 26 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
 Tensión en Diputados

Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

El proceso enfrenta pedidos de nulidad en la Justicia por la limitación de oradores dispuesta por el oficialismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Primera audencia por la ley de glaciares.&nbsp;

Primera audencia por la ley de glaciares. 

Tras una primera jornada marcada por la tensión y las protestas, la Cámara de Diputados retomará este jueves el debate por la reforma de la Ley de Glaciares con una nueva audiencia pública.

Lee además
en la audiencia publica por la ley de glaciares, el ministro fernandez destaco que la mineria es una actividad ineludible para san juan
Postura

En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan
diputados impugnaron la audiencia publica por la reforma de la ley de glaciares
Polémica

Diputados impugnaron la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares

A partir de las 10, se pondrá en marcha la segunda instancia de exposiciones —en modalidad virtual— en la que participarán referentes de distintos puntos del país, en el marco de un proceso que ya genera controversia política y judicial.

Las audiencias se desarrollan en medio de presentaciones judiciales impulsadas por sectores opositores, que solicitaron la nulidad del procedimiento al cuestionar la decisión del oficialismo de limitar la cantidad de oradores.

El miércoles, en un clima atravesado por manifestaciones de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso, se llevó adelante la primera jornada, que reunió a un amplio número de expositores, en su mayoría con posturas críticas hacia la actividad minera.

La reunión fue conducida por los titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y estuvo signada por cruces entre legisladores y algunos participantes.

Cuestionamientos

Durante la audiencia, varios expositores cuestionaron el tope de 200 oradores presenciales, al considerar que restringe la participación en un debate de alto impacto ambiental y productivo.

El proyecto en discusión ya cuenta con media sanción del Senado, obtenida durante el período de sesiones extraordinarias, y propone redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades de exploración y explotación en áreas periglaciares que actualmente se encuentran restringidas. Fuentes legislativas indicaron que la intención del oficialismo es realizar la sesión de Diputados para tratar los cambios, en la segunda semana de abril tras las Pascuas. Fuente: Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares: comenzó la primera jornada y hay 200 oradores

Empresas mineras fortalecen la educación en Ullum con aportes a una escuela técnica

Una mesa, millones de dólares y un final polémico: cómo funcionó la "ley de proveedores" cuando la minería tuvo su época de oro en San Juan

Dos áreas mineras prometedoras en manos chinas, tres años y ¿una nueva mina de oro en San Juan?

Hualilán busca consolidarse como referente en minería sustentable con su cuarto año como proyecto carbono neutral

Cuáles son los desacuerdos por la línea de 500 kV que pidió Vicuña y cuál sería la posible solución

Barrick y el "obstáculo de oro" millonario que pone en jaque sus planes en Nevada

En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto
Info útil

Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.
Evasión

Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos
Traba

La inhibición de un juez posterga el juicio al empleado judicial acusado de malversar fondos públicos

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Te Puede Interesar

Taxis y remises en San Juan.
Avances

En San Juan se prevé que la nueva Ley de Transporte entre en vigencia en abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una andinista sanjuanina pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja. Por el caso se implementó un importante operativo de búsqueda, aunque finalmente fue hallada casualmente por un grupo de turistas. Foto: Nueva Rioja
Alivio

Por casualidad, hallaron a una sanjuanina que pasó un día desaparecida en un cerro de La Rioja y era intensamente buscada

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC
Panorama

Por los reiterados aumentos de combustibles, estaciones de servicio prevén bajas en el consumo e incremento en la cantidad de clientes con GNC

Primera audencia por la ley de glaciares. 
 Tensión en Diputados

Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

Una gran cantidad de loros genera preocupación y alarma entre productores de algunas zonas de Jáchal.
Alarma

"Malditos loros": productores de maíz sanjuaninos los acusan de comerles toda la cosecha