Reforma de la Ley de Glaciares: tras una primera jornada caliente, este jueves continúa la audiencia pública

Tras una primera jornada marcada por la tensión y las protestas, la Cámara de Diputados retomará este jueves el debate por la reforma de la Ley de Glaciares con una nueva audiencia pública.

Polémica Diputados impugnaron la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares

Postura En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan

A partir de las 10, se pondrá en marcha la segunda instancia de exposiciones —en modalidad virtual— en la que participarán referentes de distintos puntos del país, en el marco de un proceso que ya genera controversia política y judicial.

Las audiencias se desarrollan en medio de presentaciones judiciales impulsadas por sectores opositores, que solicitaron la nulidad del procedimiento al cuestionar la decisión del oficialismo de limitar la cantidad de oradores.

El miércoles, en un clima atravesado por manifestaciones de ambientalistas en las inmediaciones del Congreso, se llevó adelante la primera jornada, que reunió a un amplio número de expositores, en su mayoría con posturas críticas hacia la actividad minera.

La reunión fue conducida por los titulares de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y estuvo signada por cruces entre legisladores y algunos participantes.

Cuestionamientos

Durante la audiencia, varios expositores cuestionaron el tope de 200 oradores presenciales, al considerar que restringe la participación en un debate de alto impacto ambiental y productivo.

El proyecto en discusión ya cuenta con media sanción del Senado, obtenida durante el período de sesiones extraordinarias, y propone redefinir el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades de exploración y explotación en áreas periglaciares que actualmente se encuentran restringidas. Fuentes legislativas indicaron que la intención del oficialismo es realizar la sesión de Diputados para tratar los cambios, en la segunda semana de abril tras las Pascuas. Fuente: Noticias Argentinas