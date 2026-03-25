miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Postura

En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan

El titular de Producción local expuso la postura del Gobierno provincial en el debate por la modificación de la norma nacional. Remarcó el peso de la actividad minera en la economía local y cuestionó la “falsa dicotomía” con el cuidado del agua. Además, puso el foco en la eficiencia hídrica como uno de los principales desafíos estructurales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la audiencia pública convocada para debatir la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, presentó la posición oficial de la provincia y expresó su respaldo al proyecto de adecuación normativa impulsado a nivel nacional.

Lee además
Reforma de la Ley de Glaciares: Hoy es la audiencia pública presencial y mañana se hará en forma remota.
En el Congreso

Audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares: comenzó la primera jornada y hay 200 oradores
ley de glaciares: cual es la postura real de la unsj
Análisis

Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ

En el inicio de su exposición, el funcionario dejó en claro el alineamiento con la postura del Ejecutivo provincial. “Apoyamos este proyecto de adecuación de los presupuestos mínimos de la ley de glaciares”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de revisar ciertos enfoques en torno al debate ambiental y productivo. En ese marco, cuestionó lo que definió como una “falsa dicotomía” entre la minería y el uso responsable del agua.

A lo largo de su intervención, Fernández describió las características estructurales de San Juan para contextualizar el rol de las distintas actividades económicas. “San Juan es una provincia montañosa y desértica”, señaló, y explicó que apenas una pequeña fracción del territorio corresponde a oasis donde se concentran la población y la producción agrícola. En ese escenario, sostuvo que “la minería resulta una actividad ineludible para nuestras posibilidades”, aunque insistió en que la provincia cuenta con una matriz productiva diversa.

En ese sentido, repasó el peso de la agroindustria -con eje en la vitivinicultura, la producción de aceite de oliva, pistachos y tomate industrial-, junto con el desarrollo de la industria manufacturera, el sector del conocimiento y el turismo. Sin embargo, advirtió que muchas de estas actividades enfrentan dificultades para mejorar su competitividad, vinculadas principalmente a problemas de infraestructura logística, acceso a energía a menor costo y limitaciones en el uso eficiente del agua.

Al abordar específicamente el recurso hídrico, el ministro aportó datos sobre su distribución en la provincia. “Solo el 3% corresponden a las concesiones para uso de agua en la minería”, indicó, al comparar ese porcentaje con el volumen destinado a la actividad agrícola y al consumo humano. A partir de esa relación, planteó que el desafío central pasa por optimizar el uso del agua, especialmente en el sector productivo tradicional.

En esa línea, explicó que una parte importante de los cultivos aún no cuenta con sistemas de riego mecanizados, lo que genera ineficiencias tanto en la distribución como en el aprovechamiento del recurso. También hizo referencia a problemas estructurales en los canales de riego y a limitaciones económicas dentro de las fincas que dificultan la incorporación de nuevas tecnologías.

Frente a ese panorama, Fernández sostuvo que la minería puede desempeñar un papel clave como motor de desarrollo. Según indicó, además de generar empleo -mayoritariamente local-, la actividad tiene capacidad de impulsar inversiones en infraestructura vial, energética e hídrica, con impacto positivo sobre el resto de los sectores productivos. En particular, mencionó la posibilidad de avanzar en obras de riego y en programas de reconversión agrícola financiados con recursos vinculados a la actividad minera.

Hacia el cierre de su exposición, el funcionario volvió a poner el eje en la necesidad de mejorar la gestión del agua como política estratégica para la provincia. “Estamos ante el verdadero desafío de nuestra provincia”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Orrego recibió al embajador canadiense y hubo guiños a la minería

La UOCRA se movilizó a favor de la reforma de la Ley de Glaciares

Likes, fútbol y política: los "mg" de dos dirigentes sanjuaninos a las publicaciones del "Chiqui" Tapia

Los detalles del ambicioso plan político que presentó Manuel Adorni

Milei prometió la asistencia a la presentación de Adorni ante el Congreso: "No me lo pierdo"

Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación

Karina Milei blindó a Adorni: "Mi apoyo, intacto"

Juan José Orrego anunció que Santa Lucía tendrá su parque este año, ¿cuándo?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Miriam Fernández, criada por apropiadores. video
En el spot de Milei

La hija de un sanjuanino desaparecido defendió a sus apropiadores: "Les guste o no, siempre serán mis padres"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron
Se fueron de boca

El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron

Barrio Los Andes, en Chimbas
En Chimbas

Le disparó a su hermano en la cara y dijo que lo confundió con un ladrón

Imagen ilustrativa.   
Investigación

Quién es el sujeto que le disparó en la cara a su hermano en Chimbas porque creyó que era un ladrón

Te Puede Interesar

Piden 13 años de prisión para un sujeto que abusó de un niño que era su vecino
En juicio

Piden 13 años de prisión para un sujeto que abusó de un niño que era su vecino

Por Luz Ochoa
A la derecha, Hernán Álvarez, Sofía Alanis y Brisa Mallea.
Investigación

Dieron de alta al hombre que prendieron fuego en la Terminal de Ómnibus y su testimonio será clave: ¿podría cambiar la carátula?

Humildad, trabajo a pulmón y mujeres al frente: Daniela Díaz y el corazón que sostuvo a Sportivo Divisadero video
Pasiones del interior

Humildad, trabajo a pulmón y mujeres al frente: Daniela Díaz y el corazón que sostuvo a Sportivo Divisadero

Likes, fútbol y política: los mg de dos dirigentes sanjuaninos a las publicaciones del Chiqui Tapia
Interacción en redes

Likes, fútbol y política: los "mg" de dos dirigentes sanjuaninos a las publicaciones del "Chiqui" Tapia

Buscan a Ángel Eduardo Correa: tiene 76 años y está desaparecido
San Juan te busca

Buscan a Ángel Eduardo Correa: tiene 76 años y está desaparecido