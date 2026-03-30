Avanza el pavimento de Avenida España: cómo se trabaja en la intersección con Libertador

El nuevo pavimento de avenida España avanza a paso firme, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura de San Juan . Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador , donde la obra continúa su ejecución de manera sostenida. La intervención forma parte de una planificación integral orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Durante los últimos días, los trabajos se enfocaron en la intersección con avenida Libertador. En este punto, la intervención se resuelve exclusivamente con asfalto, mientras que en el resto del tramo se combina con carpetín asfáltico, en función del pavimento de hormigón existente, para asegurar una adecuada terminación.

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Durante la ejecución surgieron trabajos adicionales no previstos, vinculados a la reparación y restitución de pasantes, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento, así como de los cañeros que alojan el cableado subterráneo y sus correspondientes bocas de inspección.

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Las tareas se ejecutaron en media calzada del sector norte de avenida Libertador. En este contexto, durante el fin de semana, se dispuso la habilitación provisoria del tramo comprendido entre calles San Luis y avenida Libertador, con el objetivo de sostener la circulación.

Las tareas en la intersección se retomarán posteriormente para avanzar sobre la media calzada sur. Una vez finalizada la intervención en toda la calzada, los trabajos continuarán en otros sectores, dado que la obra completa se extiende desde calle Maipú hasta avenida Ignacio de la Roza.

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Las obras son ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1º Etapa Capital, sobre una arteria clave de la Ciudad de San Juan.

Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar la circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y brindar mejores condiciones de movilidad a vecinos y conductores.

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