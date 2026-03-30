lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra pública

Avanza el pavimento de Avenida España: cómo se trabaja en la intersección con Libertador

Los trabajos se concentran en la intersección con avenida Libertador y se ejecutan por media calzada para garantizar la transitabilidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El nuevo pavimento de avenida España avanza a paso firme, según informaron desde el Ministerio de Infraestructura de San Juan. Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, donde la obra continúa su ejecución de manera sostenida. La intervención forma parte de una planificación integral orientada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Lee además
el fodere 2026 se inclina al pavimento: asi invertiran los municipios del gran san juan
Obra pública

El FODERE 2026 se inclina al pavimento: así invertirán los municipios del Gran San Juan

Durante los últimos días, los trabajos se enfocaron en la intersección con avenida Libertador. En este punto, la intervención se resuelve exclusivamente con asfalto, mientras que en el resto del tramo se combina con carpetín asfáltico, en función del pavimento de hormigón existente, para asegurar una adecuada terminación.

image

Durante la ejecución surgieron trabajos adicionales no previstos, vinculados a la reparación y restitución de pasantes, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de escurrimiento, así como de los cañeros que alojan el cableado subterráneo y sus correspondientes bocas de inspección.

image

Las tareas se ejecutaron en media calzada del sector norte de avenida Libertador. En este contexto, durante el fin de semana, se dispuso la habilitación provisoria del tramo comprendido entre calles San Luis y avenida Libertador, con el objetivo de sostener la circulación.

Las tareas en la intersección se retomarán posteriormente para avanzar sobre la media calzada sur. Una vez finalizada la intervención en toda la calzada, los trabajos continuarán en otros sectores, dado que la obra completa se extiende desde calle Maipú hasta avenida Ignacio de la Roza.

image

Las obras son ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en el marco del Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal – 1º Etapa Capital, sobre una arteria clave de la Ciudad de San Juan.

Estas acciones forman parte del plan de mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar la circulación, prolongar la vida útil de las calzadas y brindar mejores condiciones de movilidad a vecinos y conductores.

image
image
Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: Son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.
Repercusiones

Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

La Cuadrilla del Manteca, los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha video
Quiénes son

La "Cuadrilla del Manteca", los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha

Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.
Presentación

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa

Avanza el pavimento de Avenida España: cómo se trabaja en la intersección con Libertador
Obra pública

Avanza el pavimento de Avenida España: cómo se trabaja en la intersección con Libertador