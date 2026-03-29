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Obra pública

El FODERE 2026 se inclina al pavimento: así invertirán los municipios del Gran San Juan

La mayoría de los municipios destinará los fondos a asfalto, mientras Capital busca intervenir ingresos y avenidas para reforzar su perfil urbano.

Por Ana Paula Gremoliche
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Este 31 de marzo vence el plazo para que los municipios presenten sus proyectos al FODERE 2026 y, en el Gran San Juan, ya se perfila una tendencia clara: la mayoría apuntará a obras de pavimentación.

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El Fondo de Desarrollo Regional es una de las principales herramientas de financiamiento con las que cuentan los departamentos para ejecutar obra pública. A través de este mecanismo, los municipios pueden avanzar con infraestructura, alumbrado, pavimento y proyectos productivos, bajo determinadas reglas fiscales. Para este año, además, llega con un plus: se suman recursos que no fueron ejecutados en 2025 del Fondo de Emergencia Municipal (FEM), lo que incrementó de manera considerable los montos disponibles.

En ese contexto, departamentos como Rivadavia, Rawson y Santa Lucía ya definieron que destinarán esos fondos principalmente a pavimentación. En el caso de Rivadavia, desde el entorno del intendente Sergio Miodowsky explicaron que se trata de una decisión sostenida desde el inicio de la gestión. Según indicaron, el distrito quedó relegado en materia de asfalto durante los últimos años de gobierno de Sergio Uñac, lo que generó un atraso que ahora buscan revertir.

La lógica se repite en otros municipios del Gran San Juan, donde el deterioro de calles y la demanda vecinal empujan a priorizar este tipo de obras, que impactan de manera directa en la transitabilidad y en la vida cotidiana. En ese escenario, desde los municipios plantearon que la actual situación económica, con una desaceleración de la inflación, permite volver a pensar en obras de mayor escala y a más largo plazo. A diferencia de años anteriores, cuando la inflación impedía planificar a mediano plazo porque los fondos perdían valor rápidamente y obligaban a optar por intervenciones de rápida ejecución, hoy la pavimentación se volvió más posible.

El caso de Capital es distinto. Allí, la gestión decidió orientar el FODERE 2026 hacia intervenciones que apunten a reforzar la identidad urbana. La idea es concentrarse en ingresos y avenidas principales, con mejoras en iluminación, ordenamiento, mobiliario y aspectos estéticos y funcionales. El objetivo, según plantearon, es que quien ingrese a la Ciudad de San Juan perciba de manera clara que está en la capital provincial.

En tanto, en Chimbas el proyecto todavía no está cerrado y continúa en etapa de definición, a horas del cierre del plazo.

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