Adorni inauguró cerca de San Juan un parque fotovoltaico, el primer proyecto realizado bajo el RIGI

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, inauguró este jueves el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en el departamento de Las Heras, Mendoza -pegado a San Juan-. Se trata del primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

"Es impresionante que, más allá de los detalles técnicos y de las fotos, lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio (Marín) y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto", comenzó Adorni.

Asimismo, recordó que, en diciembre de 2024, anunció el "primer proyecto RIGI" que casualmente era este parque solar que "hoy es una realidad concreta", en un contexto donde hay un país "estable y previsible", con una macroeconomía "ordenada" y que "no tambalea ante el primer shock externo": "Los empresarios, además, cuentan con un marco adecuado para contratar a trabajadores", añadió.

"Atrás quedaron los gobiernos que tenían una mirada cortoplacista que minaron el progreso de los argentinos hace décadas y cuyo único objetivo era ganar una elección. Por primera vez hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro que tiene por objetivo generar las bases de la prosperidad en las generaciones que vienen", señaló el funcionario.

Por otra parte, manifestó que la gestión del presidente, Javier Milei, piensa en la política publica como "una herramienta" que le garantice al sector privado "condiciones necesarias para apostar a largo plazo y crecer": "El RIGI es un claro ejemplo de eso", aseguró.

Posteriormente, informó que la iniciativa del Parque Solar El Quemado representa un valor de 220 millones de dólares y aclaró que, si se suman los otros los proyectos presentados, el RIGI podría generar más de 94.000 millones de dólares, con un un impacto anual positivo estimado en 40.000 millones de dólares.

Para finalizar, remarcó la importancia de la formalización de los acuerdos con Estados Unidos y Europa, vinculado a la exportación, como así también la Ley de Inocencia Fiscal para devolverle a los ciudadanos "lo que el Estado le ha intentado confiscar durante tantos años"

Otro de los logros que señaló Adorni fue la sanción de la Ley de Modernización Laboral que "permitirá la inclusión en el mercado formal de más de 5 millones de personas", finalizar con la "industria del juicio" y "establecer nuevas modalidades de contratación" adaptadas a los tiempos actuales.

También destacó la nueva Ley de Glaciares que le permitirá manejar, de una manera más autónoma, los recursos naturales a cada una de las provincias y le agradeció la colaboración a aquellos gobernadores que lograron esta reforma a través de sus representantes en el Congreso: "La Nación y las provincias tienen un vínculo estrecho porque comparten el mismo norte", agregó.

"Las provincias son una parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira hacia el futuro y por eso el RIGI es federalismo en serio. Ya se terminaron los gobiernos que no dejaron que el interior creciera. En las próximas semanas, vamos a enviar al Congreso una serie de reformas que le van a cambiar la vida a los argentinos y dejar atrás la decadencia", concluyó.

La palabra del presidente de YPF

El presidente de YPF, Horacio Marín, estimó que la Argentina podrá exportar hasta US$50.000 millones en energía hacia 2031, ampliando las proyecciones previas.

“Estamos contribuyendo para que la Argentina a exporte más de US$30.000 millones a partir del ‘31. Nuestros números internos nos dan más de US$40.000 y más cerca de US$50.000 millones”, señaló el ejecutivo en la inauguración de Parque Solar El Quemado, en Mendoza.

FUENTE: Agencia NA