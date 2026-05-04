El orreguismo cierra la puerta a los "salvatajes" y exige austeridad a los intendentes

“Si vos querés utilizar los fondos en vez de para obra que le llegue en beneficio a la gente, para ampliar la planta política, para ver si puedo con eso hacer un favor y tener un resultado electoral distinto, nos estamos equivocando”, sentenció de forma tajante Rodolfo Colombo , jefe de asesores del Gobierno de San Juan . Esta postura marca la respuesta del orreguismo ante los recientes reclamos de diversos jefes comunales por mayores recursos. La visión de Colombo se alinea plenamente con lo expresado por el diputado provincial Enzo Cornejo, quien sostuvo que lo que las comunas necesitan realmente es un recorte en sus plantas políticas más que una modificación en la Ley de Coparticipación. Para el Gobierno Provincial, el problema no está en la cantidad de dinero que se envía, sino en la administración de las prioridades por parte de los municipios.

Colombo, consultado en Radio Sarmiento este lunes, argumentó que muchos intendentes han caído en la costumbre de solicitar “salvatajes” financieros cuando los recursos no alcanzan, en lugar de adoptar "la austeridad que el gobernador Marcelo Orrego implementó desde el inicio de su gestión en 2023". Según el funcionario, San Juan se ha convertido en una de las tres provincias con equilibrio fiscal gracias a un ajuste profundo que incluye el ejemplo del propio Poder Ejecutivo. Como muestra de esto, Colombo citó su propia oficina, donde se eliminaron cargos de subjefatura y 20 asesorías, reduciendo la estructura en un noventa y nueve por ciento para coordinar directamente con los ministerios existentes.

En este sentido, el líder de Actuar apuntó con su crítica hacia los municipios por gastos corrientes "excesivos". Remarcó que "el cambio no tiene que ver solamente para aparentar que hacemos las cosas bien, si no hay que hacerlas. Orrego planteó la austeridad en el gobierno y hoy somos de las tres provincias que tienen equilibrio fiscal, San Juan es una de las abanderadas y eso nos permite tener una realidad distinta hasta para que las grandes inversiones, en el caso nuestro de las mineras, vengan, y tengamos un Estado que dé el ejemplo de austeridad y de administración equilibrada. ¿Qué pasa en las intendencias? Tienen que hacer lo mismo. Digo, hoy hay lamentablemente una superpoblación de contratos o cuando hablo de gastos corrientes quizás, o no pagar el aguinaldo. Lo que tendrían que hacer los intendentes reducir la planta política, y ajustar la situación de acuerdo a los gastos y a la austeridad que cada uno tiene que tener. Hay municipios, por ejemplo, intendentes que tienen más tiempo con viáticos y con gastos de viaje que en su realidad propia de la gestión. Todas esas cosas son las que la gente ve y nos va a pasar factura. Y tiene que ser así, llegado el momento para decidir y votar".

El foco del conflicto actual se centra en el Fondo de Desarrollo Regional, conocido como FODERE. Colombo advirtió que existe una intención por parte de algunos jefes comunales de modificar la ley para obtener la “libre disponibilidad” de estos fondos, los cuales están destinados estrictamente a obras de infraestructura. Para el orreguismo, ceder a este pedido sería un error que traicionaría el mandato de cambio de los sanjuaninos, ya que implicaría usar dinero de inversión pública para cubrir baches en el pago de sueldos o aguinaldos derivados de una mala administración. El jefe de asesores subrayó que el dinero llega de manera proporcional y legal a todos los departamentos por igual, independientemente del color político, poniendo como ejemplo a Jáchal, que es el departamento con mayor proyección de obra pública a pesar de ser gobernado por la oposición.

La gestión provincial defiende su modelo citando resultados concretos frente al recorte del 50 % de los envíos nacionales que antes financiaban programas de salud, educación y vivienda. Colombo detalló que, mientras la gestión anterior construía unas 1.300 viviendas con un 70 % de financiamiento nacional, el actual gobierno planifica 1.500 unidades utilizando exclusivamente recursos propios de la provincia. Como contraparte de buena administración municipal, el oficialismo destaca el caso de Rivadavia, donde el intendente Sergio Miodowsky logró adquirir más de 30 movilidades con fondos propios mediante el ahorro y la reducción de gastos superfluos como el alquiler de maquinaria.

Este escenario provincial de tensión con los intendentes peronistas tiene su correlato en la inquietud que circula en el Partido Justicialista, donde trascendió que algunos diputados trabajan en borradores para redireccionar el FODERE hacia gastos de libre disponibilidad. La molestia de los jefes comunales opositores se habría originado también por el manejo del Fondo de Emergencia Municipal, que consideran discrecional. Si bien este reclamo de fondos se asemeja en las formas a la movida nacional impulsada por la Federación Argentina de Municipios, donde figuras como el intendente jachallero Matías Espejo denuncian la retención de impuestos coparticipables por parte del Gobierno Nacional, Colombo y el oficialismo sanjuanino marcan una distinción clara. Mientras el reclamo nacional se basa en fondos específicos como el subsidio al transporte o el Impuesto PAIS que la Nación dejó de transferir, el debate local gira en torno a cómo se utilizan los recursos provinciales que ya están siendo transferidos de manera efectiva y proporcional según la ley vigente. Para el gobierno de Orrego, la solución no es emitir más dinero ni parches financieros, sino que los intendentes "hagan los deberes" y reduzcan la planta política para alcanzar el déficit cero en sus propios territorios.