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El 71,2% de los argentinos quiere un cambio de Gobierno, según una encuesta

Un sondeo de la consultora Zuban-Córdoba muestra que el gobierno de Javier Milei tiene una desaprobación de la gestión de un 64,5% en mayo.

Por Agencia NA
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La desaprobación de la ciudadanía hacia el Gobierno alcanza en este mes de mayo el 64,5%, con “apenas 34,3% de aprobación”, y el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de Gobierno, según una encuesta conocida hoy de la consultora Zuban-Córdoba y Asociados.

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El informe destaca la importancia de estos números “no porque los números hayan cambiado de forma dramática respecto del mes anterior, sino porque se consolida una tendencia”, en la desaprobación de la gestión que encabeza el presidente Javier Milei.

“Con 64,5% de desaprobación y apenas 34,3% de aprobación, la gestión se estabiliza en niveles que, en perspectiva histórica, configuran una administración con problemas políticos serios a mitad de mandato”, asegura el informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El trabajo de campo abarca un universo de 2.000 casos con un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de +/- 2 %, realizado del 25 de abril al 1 de mayo de 2026, entre ciudadanos mayores de 16 años.

Los datos de este mes, indica el muestreo, “reafirman, además, una fractura que el gobierno no logra cerrar: casi el 70% de las mujeres reprueba la gestión libertaria, casi 10 puntos por encima del rechazo masculino”.

“No es un dato coyuntural ni un ruido estadístico; es una señal estructural que cualquier estrategia electoral libertaria debe procesar, porque sin recuperar terreno en ese segmento será difícil mover el techo de 2027", dice la encuestadora.

Dentro del propio espacio del oficialismo, la imagen del elenco gubernamental “muestra otra paradoja incómoda: quien mejor sale parada es Patricia Bullrich, con una imagen negativa del 55,5%, y no el Presidente, cuya imagen negativa llega al 60,6%”.

“El resto de los referentes oficialistas -Karina Milei y Manuel Adorni, que superan el 65% de imagen negativa- acumulan un desgaste que ya no es solo presidencial, sino que se extiende al conjunto del armado político y comunicacional del gobierno”, agrega.

Zuban-Córdoba destaca como un dato saliente que “el 71,2% de los argentinos cree que hace falta un cambio de gobierno”, y resalta que “en otro contexto político, esa cifra se leería como el obituario de una gestión”.

Sin embargo, la encuestadora advierte que existe un escenario con “complejidad”, porque “que la mayoría quiera un cambio no significa que sepa quién debería protagonizarlo ni que confíe en alguna alternativa concreta” que permita optar por otro camino y no el del Gobierno.

“La demanda de cambio existe; la oferta creíble, todavía no. La Argentina de mayo de 2026 es, en definitiva, una sociedad que sabe con mucha más claridad lo que no quiere que lo que quiere”, asevera el trabajo.

Zuban-Córdoba destaca que la Argentina tiene “un Gobierno que perdió la iniciativa política y una oposición que todavía no terminó de encontrarse”, y asevera que “en ese empate de debilidades, quien primero logre articular una propuesta que combine credibilidad y amplitud tendrá una ventaja que hoy no tiene ningún actor del sistema”.

FUENTE: Agencia NA

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