La historia del "compre local" en Veladero sigue levantando polvareda: contestó Benedetti

Fabricio Benedetti (derecha de la foto) junto a Jorge Mayoral, cuando dirigían la Mesa de Homologación y Sustitución de Importaciones. El ex dirigente respondió los cuestionamientos y opinó una nueva Ley de Proveedores en San Juan.

Las repercusiones al sistema de “ compre local ” que rigió durante el auge de Veladero hace 15 años sumaron una nueva voz. Fabricio Benedetti, quien fue presidente de la cámara de proveedores CASEMI, respondió a los principales cuestionamientos sobre la Mesa de Homologación y Sustitución de Importaciones Mineras que publicó Tiempo de San Juan.

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El empresario defendió la transparencia del sistema que se impementó aquellos años, que funcionó como una suerte de “ley de proveedores” y negó irregularidades. El ex dirigente salió al cruce de tres críticas centrales que surgieron con el paso del tiempo: la centralización en Buenos Aires, la presunta participación de intermediarios y la falta de transparencia en el manejo de la información.

Por otra parte, Benedetti cuestionó el proyecto de ley que impulsa hoy el Gobierno de San Juan.

Servicios vs industria

Sobre la crítica a la centralización del esquema en Buenos Aires, Benedetti planteó que existe una confusión de base. Explicó que el objetivo de la mesa no era reemplazar servicios locales, sino “desarrollar industria nacional, es decir, la fabricación de partes y componentes”.

Según destacó, no se trataba de sustituir a una concesionaria o proveedor comercial, sino a los fabricantes de insumos a nivel industrial. En ese marco, sostuvo que la estructura nacional -incluida CASEMI a nivel país- estaba enfocada específicamente en ese objetivo.

Sobre los intermediarios

Respecto a una de las acusaciones más sensibles fue categórico. Negó la existencia de intermediarios en lugar de fabricantes reales, que se beneficiaran del sistema. “No sucedió bajo ningún contexto”, afirmó.

Según explicó, la dinámica de trabajo era directa: la Secretaría de Minería y la mesa convocaban a cámaras de todo el país, con participación de sus presidentes y representantes. En ese ámbito, “las empresas mineras presentaban los productos que necesitaban, como cables, y se consultaba directamente a los fabricantes si podían producirlos localmente”, detalló.

En esa línea, insistió en que no existió contratación de intermediarios ni distorsiones en el proceso.

Transparencia

Otro de los puntos cuestionados fue la supuesta falta de transparencia en el manejo de los listados de importaciones. Benedetti también rechazó esa crítica. Aseguró que la información se distribuía de manera abierta.

“Yo personalmente manejaba esa información y los listados llegaban a quienes los solicitaban”, afirmó. No obstante, reconoció que el proceso de sustitución no siempre avanzó al ritmo esperado. Según explicó, en algunos casos se frenó porque áreas de compras de las propias mineras consideraban que no les convenía adquirir productos nacionales.

Además, Benedetti dijo desconocer que se hayan producido negociaciones paralelas en otros ámbitos del Gobierno nacional, como en la Secretaria de Comercio Interior que manejó por aquellos años Guillermo Moreno.

El ex presidente de la cámara defendió la capacidad de la industria argentina. Relató experiencias en las que fabricantes locales lograron demostrar que sus productos cumplían con los mismos estándares que marcas internacionales. Mencionó casos de insumos como tornillos y tuercas que alcanzaban niveles de calidad comparables con los exigidos por grandes compañías. “El objetivo del esquema siempre fue fortalecer a los proveedores locales y generar desarrollo industrial”, dijo.

Pulgar abajo a una nueva ley de proveedores

Al ser consultado el proyecto de Ley de Proveedores mineros que el Gobierno de San Juan prevé enviar a la Legislatura en abril, Benedetti fue crítico: “no creo que sea bueno”.

A pesar de haber dirigido un sistema que obligó al "compre local", el ex dirigente consideró que no es el momento adecuado para avanzar con una norma de este tipo. Sostuvo que primero es necesario que los proyectos mineros se instalen y se consoliden, antes de imponer condiciones. “Es como intentar subirse a una calesita que todavía no se termina de construir”, dijo. En esa línea, advirtió que imponer exigencias de contratación a las mineras podría afectar la llegada de inversiones.

Aunque el Gobierno plantea que la ley apunta a desarrollar proveedores y no a fijar porcentajes obligatorios, Benedetti consideró que ese proceso debería darse de manera natural, sin intervención estatal.

También expresó preocupación por la competitividad frente a otros países y dijo que sumar exigencias podría jugar en contra. "Hace poco tuve conversaciones con empresarios chilenos y me dijeron que nuevo presidente (José Antonio) Katz, está estudiando crear un régimen de incentivos similar al RIGI argentino. Si otros países ofrecen mejores condiciones, la provincia estará en el horno, perderá competitividad, dijo.

En ese punto sostuvo que la magnitud de los proyectos de cobre previstos generará oportunidades suficientes para el desarrollo de proveedores locales. Y reiteró que el propio crecimiento de la actividad será el motor que impulse la creación de nuevas empresas, sin necesidad de una ley que regule ese proceso.