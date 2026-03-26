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En el microcentro

Preocupación en el Paseo de los Artesanos: afirmaron que sufrieron robos en pocos días y se llevaron millones de pesos en materiales

Artesanos denunciaron que los hechos se repiten en un corto lapso de tiempo, con pérdidas millonarias y documentación sustraída. Aseguraron que ya realizaron la denuncia y se presentaron registros de cámaras de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una serie de robos registrados en los últimos días en el Paseo de los Artesanos, ubicado en el microcentro sanjuanino, generó preocupación entre los trabajadores del lugar. Indicaron que fueron víctimas del secuestro de materiales y daños en las casillas.

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Según indicaron a Tiempo de San Juan, el hecho más reciente ocurrió en la madrugada del pasado martes, cuando delincuentes ingresaron a al menos cuatro puestos tras forzar puertas y romper candados. Como consecuencia, sustrajeron herramientas, materiales de trabajo y documentación.

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Seg&uacute;n indicaron, da&ntilde;aron los puestos del paseo.

Según indicaron, dañaron los puestos del paseo.

Uno de los damnificados señaló que solo en su puesto el perjuicio económico ronda el millón y medio de pesos, aunque estiman que el monto total robado sería mayor si se contabilizan los demás casos.

Los artesanos afirmaron que radicaron la denuncia en la Comisaría 3° de Trinidad y que además aportaron registros de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del hecho.

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En ese marco, advirtieron que no se trata de un hecho aislado, ya que, según expresaron, hace aproximadamente diez días también habían sufrido otro robo en el mismo lugar. “Nos sentimos desamparados”, manifestaron.

Ante esta situación, solicitaron mayor presencia policial y medidas de seguridad, especialmente de cara al próximo fin de semana largo por Semana Santa, período en el que temen que puedan registrarse nuevos hechos delictivos.

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