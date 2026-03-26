San Juan blindada: despliegan casi 500 policías para custodiar los mega eventos del fin de semana

San Juan se prepara para un fin de semana de intensa actividad que demandará un esfuerzo logístico sin precedentes por parte de la fuerza policial. El Comisario Pablo Torres, a cargo de la Dirección D3, confirmó que se diseñaron operativos específicos para cubrir simultáneamente tres eventos de gran magnitud que congregarán a miles de personas. Según los cálculos oficiales, la sumatoria de los dispositivos requerirá la presencia de casi 500 efectivos policiales distribuidos en distintos puntos estratégicos del territorio sanjuanino.

La actividad comenzará este viernes con la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa , la cual contará con 75 efectivos destinados a custodiar el traslado de los jinetes desde su salida detrás de la terminal de ómnibus hasta la llegada a Caucete. Para la pernoctación en el predio de Caucete se afectarán 25 efectivos adicionales, mientras que el sábado el operativo se reforzará con 80 uniformados más apostados directamente en el paraje de la Difunta Correa a partir de las 10 de la mañana, explicó Torres en diálogo con Canal 13 San Juan.

De manera paralela, la tarde del viernes estará marcada por el partido de San Martín, donde se dispondrán 80 agentes, compuestos por 50 policías y 30 estudiantes de la carrera policial, sumados al apoyo del grupo GAM para el traslado de los planteles.

En el marco de este encuentro deportivo, Torres destacó que se continuará aplicando con rigor el programa Tribuna Segura, el cual permite mediante el escaneo de documentos detectar personas con prohibición de ingreso o pedidos de captura de la justicia provincial y nacional. Esta herramienta, que ya se utiliza habitualmente en los partidos de San Martín en el Nacional B, arrojó resultados satisfactorios en jornadas recientes sin registrarse incidentes ni detenciones.

El desafío mayor llegará el domingo con el desarrollo de la competencia internacional IronMan 70.3, evento para el cual la Policía ya está trabajando desde hace una semana en el armado de estructuras en el Teatro del Bicentenario y la zona de Punta Negra. Este operativo es el más ambicioso del cronograma y movilizará entre 300 y 400 efectivos policiales a lo largo de todo el recorrido.

El dispositivo contempla la realización de 82 cortes de calle, muchos de ellos dobles, desde la zona de la largada en el dique hasta la llegada en la intersección de Ignacio de la Roza y Las Heras.

Respecto a la circulación vial durante el domingo, las autoridades informaron que los cortes totales se iniciarán a las 6 de la mañana bajo un estricto monitoreo satelital por parte de la organización. El objetivo de este bloqueo temprano es garantizar que no existan vehículos particulares en el circuito antes de que los competidores inicien la etapa de ciclismo, evitando así cualquier riesgo de colisión. A medida que la totalidad de los corredores avance por el trazado, se procederá a realizar liberaciones parciales de las arterias afectadas para normalizar el tránsito de forma paulatina.

Finalmente, la magnitud de estos operativos obligó a las autoridades a reprogramar la fecha del fútbol local, permitiendo únicamente el desarrollo de la Copa de Campeones en zonas alejadas como Iglesia, Jáchal y Albardón. Torres explicó que la decisión se fundamenta en la imposibilidad de garantizar la seguridad mínima de 15 efectivos por cancha que exige el torneo local, debido a que el personal se encuentra abocado por completo a los servicios masivos de este fin de semana.