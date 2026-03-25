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Operativo policial del finde XXL en San Juan: más de 600 detenidos, con el alcohol y arrebatos de protagonistas

Rawson y Chimbas son los departamentos que "lideraron" las infracciones del fin de semana. La Policía logró recuperar seis motocicletas que habían sido robadas días atrás; sus conductores fueron detectados en retenes del D7.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Durante el reciente fin de semana largo, la Policía de San Juan desplegó un intenso dispositivo de seguridad en todo el territorio provincial, con una presencia permanente de efectivos en los distintos departamentos. Bajo la denominación de "Operativo Barrios Seguros" y mediante controles nocturnos coordinados por las diversas direcciones de la fuerza, el personal policial trabajó de forma ininterrumpida para prevenir el delito y garantizar el orden público.

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El Comisario General Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora de la Policía de San Juan, informó en Radio Sarmiento que el operativo contó con la participación de más de 300 policías durante las 24 horas del día. Como resultado de estas acciones, se registraron un total de 44 personas detenidas por causas penales y 32 casos que se encuadraron dentro del sistema de Flagrancia. Entre los delitos más habituales detectados bajo esta modalidad se encuentran los arrebatos y los intentos de ingreso a domicilios particulares, situaciones en las que la intervención rápida de las unidades operativas permitió la aprehensión de los sujetos en el acto.

En materia de control vial, los operativos -que estuvieron bajo la órbita del D7 y contaron con la colaboración de las comisarías jurisdiccionales en todos los puntos cardinales- permitieron el recupero de seis motocicletas. Según explicó el Comisario Romero, estos vehículos habían sido sustraídos durante la semana previa y fueron puestos a disposición de sus propietarios tras ser detectados en los controles vehiculares del fin de semana.

Los delitos y faltas más detectados

El balance más abultado de los operativos se dio en el terreno de las contravenciones. Romero precisó que el número oficial de detenidos contravencionales ascendió a 571 personas en su totalidad. Al analizar el origen de estas detenciones, el jefe policial señaló que las zonas con mayor incidencia fueron el Gran San Juan, particularmente el centro de la Capital y los departamentos de Rawson y Chimbas, que lideraron las estadísticas en este tipo de infracciones.

Las cifras oficiales revelan una marcada diferencia: mientras se registraron 44 causas penales, la cifra de infractores al Código de Faltas trepó hasta los 571, principalmente por conductas inapropiadas en la vía pública.

La falta más común detectada por la policía durante el fin de semana largo fue el disturbio en la vía pública derivado de la ingesta alcohólica. El Comisario Romero detalló que estas conductas se encuentran tipificadas en los artículos 113, 117 y 118 del Código de Faltas de la provincia, representando el motivo principal de la gran cantidad de aprehensiones realizadas durante las jornadas de descanso. Además de los disturbios, se registraron detenciones de personas con pedidos de captura previos emanados de distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI), quienes no llegaron a la instancia de flagrancia por tratarse de procesos judiciales preexistentes.

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