Se realizaron controles en San Carlos contra la trata de personas y el narcotráfico

En un despliegue estratégico destinado a combatir delitos complejos, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público encabezó un operativo integral en el control interprovincial de San Carlos. La intervención, realizada en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, buscó fortalecer la prevención del delito, optimizar los controles en las rutas de ingreso a la provincia y promover la concientización ciudadana sobre la trata de personas.

El procedimiento contó con una fuerte presencia de diversas unidades de la Policía de San Juan, incluyendo efectivos de la Dirección D5, el Departamento de Drogas Ilegales, personal de apoyo investigativo, la Brigada Central y la división de Sustracción de Automotores, junto a la Dirección D7. Este despliegue permitió un abordaje integral que combinó tareas de control vehicular y requisas orientadas a la detección de estupefacientes o sustancias prohibidas, acciones que forman parte de una política sostenida de seguridad para anticiparse a delitos complejos y garantizar mayor tranquilidad a la comunidad.

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Además de las tareas de inspección, se llevaron adelante acciones de concientización sobre la trata y explotación de personas, promoviendo activamente el uso de la línea 145. Se recordó a los viajeros que este servicio es gratuito, anónimo y está disponible las 24 horas para denunciar situaciones de trabajo forzado, explotación sexual o desaparición de personas en todo el país.

El operativo fue supervisado personalmente por el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, quien estuvo acompañado por la directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Verónica Toller, y la delegada de Migraciones en San Juan, Carolina Velasco.