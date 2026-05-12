Cómo serán las actividades del Ministro de Justicia nacional en la Junta Federal de Cortes en San Juan

Tal como adelantó el programa Off the Record, de Tiempo Streaming , el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, llegará a San Juan el próximo viernes 15 de mayo para participar de las actividades de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), encuentro que reunirá en la provincia a más de 50 jueces y juezas de las máximas instancias judiciales del país.

La presencia del funcionario nacional se dará en el marco de la sesión de Comisión Directiva y de la Asamblea de renovación de autoridades de JUFEJUS, previstas para los días 14 y 15 de mayo en territorio sanjuanino. Desde el Poder Judicial confirmaron que Mahiques comprometió su asistencia durante una reunión mantenida el pasado 29 de abril en Buenos Aires junto a la presidenta de JUFEJUS, Emilia María Valle, y miembros de la comisión directiva.

En ese encuentro también participó la ministra de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, quien actualmente se desempeña como secretaria de la entidad federal. Además estuvieron presentes Santiago Otamendi, Germán Carlomagno, Eduardo Allende, María del Carmen Battaini y Mario Adaro.

La elección de San Juan como sede de la asamblea se resolvió durante las XII Jornadas Institucionales desarrolladas en Santa Fe, donde participó el presidente de la Corte de Justicia local, Daniel Olivares Yapur. El magistrado ya había anticipado públicamente la llegada de Mahiques a la provincia durante una entrevista en Off the Record.

La visita del ministro nacional también genera expectativa dentro del ámbito judicial sanjuanino, especialmente por el proceso de designación del futuro titular del Juzgado Federal N°1 de San Juan. Tal como publicó Tiempo de San Juan días atrás, la presencia de Mahiques podría convertirse en un escenario clave para los postulantes ternados: Ezequiel Recio, Gema Guillén y Gonzalo Gassull.

Actualmente, el juzgado es subrogado por Pablo Oscar Quirós tras la salida de Miguel Ángel Gálvez. La definición del cargo cobra especial relevancia debido a que el tribunal posee competencia electoral y se aproxima un año de elecciones.

En paralelo, San Juan también será sede del XIII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional de JUFEJUS, donde representantes de las áreas de comunicación judicial de todo el país debatirán sobre transparencia, juicios por jurados, participación ciudadana y estrategias de vinculación con la comunidad.