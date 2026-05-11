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El presidente del Concejo Deliberante de Caucete blanqueó su pase al orreguismo

Franco Buffagni ingresó al cuerpo deliberativo en el frente San Juan por Todos, de la mano de la excandidata a intendenta Sonia Carina Recabarren. Logró convertirse en presidente a fines del año pasado, y de cara al 2027, blanqueó su acercamiento al oficialismo provincial.

Por Ana Paula Gremoliche
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Los dirigentes comienzan a mover sus fichas pensando en el 2027 y el del presidente del Concejo Deliberante de Caucete no es un caso aislado. A pesar de haber ingresado del frente que representó al peronismo en el 2023, San Juan por Todos, Franco Buffagni blanqueó su acercamiento al oficialismo provincial. Esto representa un fuerte revés político para la intendenta Romina Rosas. Aunque el edil y su compañero de bloque, Pedro Gómez, ya venían marcando distancia del oficialismo y actuando en sintonía con la oposición, la decisión terminó de confirmar un escenario incómodo para la intendenta: el Concejo Deliberante quedó, de hecho, bajo control opositor.

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La situación que se vive en Caucete no es más que otra consecuencia del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad). Es que Buffagni ingresó al Concejo dentro del mismo frente que Rosas, pero siendo parte de la lista de otra candidata: Sonia Carina Recabarren. El edil conformó el bloque peronista con Gómez y con los concejales que ingresaron con la intendenta, José Luis Giménez (el expresidente), Marina Poblete y Luis Roca.

Sin embargo, tanto Buffagni como Gómez comenzaron a votar rápidamente con la oposición, conformada por los ediles de Cambia San Juan, Ramiro Fernández y Emanuel Castro.

Esta situación no impidió que en diciembre del año pasado, al cambiar las autoridades, Buffagni fuese elegido como nuevo presidente del Concejo. Según la Carta Orgánica Municipal, el presidente del Concejo debe formar parte del mismo frente electoral que el jefe comunal, lo cual convalidó toda acción.

Sin embargo, a pocos meses de haber asumido la presidencia, Buffagni confirmó su incorporación al Gobierno provincial. Según trascendió, sus vínculos políticos siempre estuvieron ligados al orreguismo y su llegada al Concejo junto a Recabarren habría sido parte de un acuerdo electoral.

Lo cierto es que el escenario representa un nuevo revés político para Romina Rosas. Si bien la intendenta ya se encontraba en minoría dentro del Concejo Deliberante (con cuatro votos contra tres), la confirmación de que el presidente del cuerpo responde políticamente al Gobierno provincial profundiza la tensión institucional en el municipio. Con poco más de un año y medio de gestión por delante, Rosas atraviesa una etapa compleja: gobierna con el Presupuesto 2025 prorrogado y todavía no logra la aprobación de la Tributaria Anua

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