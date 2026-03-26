Le destruyó la cara de un tiro a su hermano en Chimbas, pero quedó libre: "Fue un hecho desafortunado"

Luis Villaverde (26), acusado de dispararle en el rostro a su hermano, Juan Manuel Villaverde , en el interior del barrio Los Andes en Chimbas, recuperó este jueves la libertad tras permanecer casi tres días detenido. Según la información recolectada por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) , incluyendo el testimonio de la víctima, todo indica que se trató de una equivocación grave que casi termina en tragedia.

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En la audiencia celebrada hoy, la fiscal coordinadora de UFI CAVIG, Claudia Ruiz Carignano, y la ayudante fiscal, Silvina Zogbe, manifestaron que, con las pruebas obtenidas, se perfila como un suceso confuso. Por ello, se habría descartado que el imputado tuviese la intención de asesinar a su familiar. En la zona no hubo signos de violencia, ni desorden.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 11.10.54 (2) Fiscal coordinadora de UFI CAVIG Claudia Ruiz Carignano y el ayudante fiscal Silvina Zogbe.

Bajo este escenario, el Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó al juez de Garantías, Sergio López Martí, que no solicitaría la formalización por el ataque, sino que realizará una investigación previa. Esta decisión responde a la posibilidad de que haya existido legítima defensa, una eximente de responsabilidad penal que autoriza a repeler una agresión ilegítima, actual o inminente, en defensa de bienes propios o ajenos, siempre que medie una necesidad racional del medio empleado.

No obstante, Ruiz expresó que existen elementos suficientes para que Villaverde fuese encuadrado formalmente en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, ya que poseía una pistola 9mm sin autorización. El arma, según la investigación, permanecía en la vivienda como medida de seguridad ante posibles robos.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 11.10.54 (1) Juez de Garantías Sergio López Martí.

El testimonio de la víctima: “Fue un hecho desafortunado”

El joven, quien perdió piezas dentales y sufrió un grave traumatismo facial, pudo dialogar con los miembros de la UFI. En su declaración, fue tajante al afirmar que se trató de un incidente fortuito del cual su hermano no es culpable.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 12.34.59 La pistola 9mm secuestrada por UFI CAVIG.

Juan Manuel relató que, tras cenar con amigos, decidió dirigirse a la casa materna en lugar de regresar a su domicilio. Explicó que estacionó su vehículo en el fondo e ingresó por la puerta trasera con la capucha de su buzo colocada. Al no encender la luz y avanzar hacia el comedor, su hermano le disparó, momento en el que la víctima alcanzó a gritar: “Soy yo”.

En los próximos días será sometido a una cirugía en su cara.

El entorno familiar confirma la buena relación

Tanto la madre como otros parientes confirmaron que los implicados mantienen un excelente vínculo y carecen de antecedentes conflictivos. La madre detalló a los pesquisas que, ese día, personas desconocidas habían merodeado la vivienda con intenciones delictivas. Por tal motivo, el ahora imputado se encontraba vigilando el sector delantero con el arma a su lado.

Al herido no lo esperaban, ya que no reside en esa propiedad desde hace dos meses, pues convive con su pareja en otro lugar.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 11.10.55 Abogado defensor de Villaverde.

Finalmente, Luis Villaverde quedó imputado provisoriamente por tenencia de arma de fuego de uso civil. El magistrado le otorgó la libertad bajo medidas coercitivas: deberá someterse al proceso sin interferir en la investigación y presentarse mensualmente en la Subcomisaría Santa Lucía Este.