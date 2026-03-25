Empresas mineras fortalecen la educación en Ullum con aportes a una escuela técnica

En una nueva acción de vinculación con la comunidad, la empresa Hualilán, junto a firmas contratistas, realizó una importante entrega de recursos educativos a la Escuela de Educación Técnica EPET N° 9 de Ullum, beneficiando a más de 100 estudiantes.

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La iniciativa se desarrolló en el marco del programa “Vuelta a la Escuela”, una propuesta orientada a acompañar a instituciones educativas del departamento mediante la provisión de herramientas que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Durante la actividad, distintas empresas proveedoras vinculadas al proyecto minero realizaron aportes concretos destinados a mejorar tanto los recursos pedagógicos como las actividades deportivas de la institución. Entre las contribuciones, ARMEGON entregó equipamiento para laboratorio y pizarras; FRAM Servicios aportó calculadoras científicas y materiales escolares; mientras que THOR sumó un kit completo para el área de Educación Física.

La acción forma parte del Programa de Relacionamiento Comunitario y Contenido Local con Contratistas impulsado por Hualilán, que promueve el compromiso social del sector productivo y busca generar un impacto directo en el desarrollo educativo y social de Ullum, además de fomentar el empleo local.

En ese sentido, Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “Creemos que fortalecer la educación es una de las formas más concretas de construir comunidad y generar oportunidades a futuro”, expresó.

Desde la organización señalaron que estas acciones consolidan un modelo de articulación entre el sector privado y las instituciones educativas, con el objetivo de acompañar la formación de los jóvenes y contribuir al crecimiento del departamento.