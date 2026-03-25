Un detenido fugó de una comisaría de Chimbas y fue recapturado en las cercanías

Este es el preso que fugó de la Comisaría 26ta, señalaron fuentes de la fuerza.

Un preso burló la seguridad de la Comisaría 26ta de Chimbas y fugó este martes último en horas de la noche. No golpeó al calabocero ni rompió nada: el reo escapó sin ejercer violencia. Había malestar por el descuido de los uniformados, pero, según trascendidos de la misma fuerza, el prófugo fue recapturado al rato en otro lugar del departamento.

Operativo Un delincuente se escapó del Penal, estaba escondido en Chimbas y la Policía lo recapturó

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En la Policía no dieron información al respecto, pero fuentes de la misma institución señalaron que la fuga existió y que el preso que escapó fue Kevin Ulises Gómez , de 21 años. El joven estaba detenido en la Comisaría 26ta, con asiento en el barrio Los Tamarindos, por el caso de un tiroteo en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas. Esa causa se investiga en la UFI Genérica.

image En la causa también fue detenido el padre de Gómez.

Gómez había sido detenido junto a su padre, Juan Alberto Gómez, en los primeros días de este mes por el ataque a balazos contra un vecino en ese mismo barrio. De acuerdo a la investigación, el joven efectuó un disparo que hirió a la víctima en una pierna y le provocó una fractura expuesta.

Cuando la Policía allanó el domicilio de los Gómez, secuestraron 58 dosis de cocaína, lo que derivó en nuevos cargos. El fiscal José Plaza imputó a Kevin Gómez y a su padre por el ataque a tiros a su vecino —la causa por droga pasó a la Justicia Federal— y el juez Matías Parrón dispuso la prisión preventiva para ambos. Los dos tienen antecedentes y el joven carga con una condena anterior.

image La droga que secuestraron a los Gómez.

A raíz del dictado de la prisión preventiva, Kevin Gómez quedó alojado en la Comisaría 26ta a la espera de que lo trasladaran al Penal de Chimbas. Ahora bien, el lunes por la noche el joven de la Villa 1° de Mayo causó revuelo en esa dependencia.

Fuentes policiales contaron a TIEMPO DE SAN JUAN que ese día, cuando el calabocero se encontraba en un pasillo, Kevin Gómez abrió la puerta de los calabozos y salió corriendo. Después se metió en una de las oficinas de la seccional y escapó a través de una ventana que no tenía rejas.

Esas son las versiones, dado que fue imposible obtener una versión oficial sobre la fuga. Lo que sí se pudo confirmar es que la evasión existió y que el preso no forzó nada para escapar. También aseguraron que Kevin Gómez fue recapturado cerca de su casa, pero no detallaron dónde ni cómo. En Tribunales dijeron que no habían sido informados.