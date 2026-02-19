Un delincuente se escapó del Penal, estaba escondido en Chimbas y la Policía lo recapturó

En un operativo llevado a cabo durante la noche en el Barrio Parque Industrial, departamento Chimbas, personal policial logró la detención de un hombre.
El reo se había fugado al violar el beneficio de las salidas transitorias. Tras una rápida investigación, efectivos lo arrestaron en el Barrio Parque Industrial.
Fuentes policiales expresaron que sobre el detenido pesaba una orden de búsqueda y captura emitida tras no regresar a la Unidad Penitenciaria al finalizar el plazo de sus salidas transitorias. El hombre cumplía una condena por el delito de robo agravado.
Tras arduas tareas de investigación, los efectivos policiales lograron localizarlo en el mencionado barrio chimbero y procedieron a su aprehensión inmediata.
Finalmente, se dio intervención a la Oficina Judicial Penal, organismo que dispuso el traslado del delincuente nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial para continuar con el cumplimiento de su condena bajo un régimen más estricto.