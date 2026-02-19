Una bodega con más problemas: al banquillo por cheques sin fondo, pero ya saldó la deuda

En enero último, se dio a conocer un informe a nivel nacional que detallaba las dificultades financieras que tenían las empresas vitivinícolas del país. Entre ellas, salieron a la luz los problemas que tenía Bodegas y Viñedos Casa Montes S.A. En aquella ocasión, la empresa salió a decir que estaba en una etapa de normalización operativa tras los embargos y restricciones crediticias originadas por un problema administrativo del 2025.

Operativo Un delincuente se escapó del Penal, estaba escondido en Chimbas y la Policía lo recapturó

A este contexto se le suma un nuevo capítulo ocurrido en Tribunales. Casa Montes S.A. fue denunciada por el delito de estafa en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde señalaron que habían emitido cheques sin fondo.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.39.16 De izquierda a derecha: ayudante fiscal Guadalupe Segado y el fiscal Duilio Ejarque. Al lado, el denunciante Nicolás Giménez Barcella y su abogado, Gustavo Lloveras.

La parte denunciante, la empresa de transporte Giménez Barcella, expresó en su denuncia que le hacía los transportes de vinos a Casa Montes. En una ocasión se realizó un trabajo y Montes S.A. pagó el servicio emitiendo 6 cheques por un total de $2.128.000.

Estos cheques no tenían fondos. El abogado que representa los intereses de Giménez Barcella, Gustavo Lloveras, manifestó que se enviaron dos cartas documentos dando a conocer esta situación y que Montes no respondió. Ante la falta de compromiso, se realizó la denuncia formal por estafa el 5 de diciembre de 2025 y el caso recayó en manos del fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.39.17 Juez de Garantías Diego Sanz

Montes fue notificado por la Justicia de la denuncia en su contra y esta parte, representada por el presidente Francisco José Montes (58), se presentó en Tribunales con el compromiso de pagar lo adeudado. El 2 de enero de 2026, el demandado y el demandante se presentaron en la UFI y firmaron un acuerdo.

El arreglo fue que Montes reconocía la deuda, los intereses y honorarios, comprometiéndose a pagar un total de $4.200.000 en dos cuotas de $2.100.000. El primer pago se realizó ese mismo 2 de enero de 2026 y el último, este 19 de febrero.

Este arreglo de reparación integral lo dio a conocer el fiscal este jueves 19 de febrero y le solicitó al juez Diego Sanz que lo homologara. Conjuntamente, el magistrado en su resolución le expresó al denunciante que llegar a esta solución los inhabilita para iniciar una demanda civil. El responsable de esta firma, Nicolás Giménez Barcella, confirmó que no lo hará y dijo estar conforme con lo arreglado.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.39.16 (1) Abogado Marcelo Vera Merino

El abogado que defendió a Montes, Marcelo Vera Merino, dio a conocer en la audiencia que no hubo voluntad de dar esos cheques sin fondos y sacó a luz las dificultades financieras que había tenido la empresa, producto del difícil contexto que viene aquejando al sector vitivinícola.

En una entrevista a Tiempo de San Juan en enero de 2026, desde la empresa informaron que la situación de las bodegas en general, en San Juan y el país, sigue siendo compleja debido a factores como la caída de consumo y los altos costos.