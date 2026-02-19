jueves 19 de febrero 2026

Tribunales

Una bodega con más problemas: al banquillo por cheques sin fondo, pero ya saldó la deuda

Se trata de la emblemática bodega Casa Montes S.A., que en enero último fue noticia tras conocerse las dificultades financieras que presentaba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La Bodega Casa Montes aseguró que dejó atrás el embargo que paralizó sus cuentas en 2025 y que hoy avanza en un proceso de normalización operativa, en medio de un contexto difícil para el sector vitivinícola.
Tiempos difíciles

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera
A este contexto se le suma un nuevo capítulo ocurrido en Tribunales. Casa Montes S.A. fue denunciada por el delito de estafa en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde señalaron que habían emitido cheques sin fondo.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.39.16
De izquierda a derecha: ayudante fiscal Guadalupe Segado y el fiscal Duilio Ejarque. Al lado, el denunciante Nicolás Giménez Barcella y su abogado, Gustavo Lloveras.

La parte denunciante, la empresa de transporte Giménez Barcella, expresó en su denuncia que le hacía los transportes de vinos a Casa Montes. En una ocasión se realizó un trabajo y Montes S.A. pagó el servicio emitiendo 6 cheques por un total de $2.128.000.

Estos cheques no tenían fondos. El abogado que representa los intereses de Giménez Barcella, Gustavo Lloveras, manifestó que se enviaron dos cartas documentos dando a conocer esta situación y que Montes no respondió. Ante la falta de compromiso, se realizó la denuncia formal por estafa el 5 de diciembre de 2025 y el caso recayó en manos del fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.39.17
Juez de Garantías Diego Sanz

Montes fue notificado por la Justicia de la denuncia en su contra y esta parte, representada por el presidente Francisco José Montes (58), se presentó en Tribunales con el compromiso de pagar lo adeudado. El 2 de enero de 2026, el demandado y el demandante se presentaron en la UFI y firmaron un acuerdo.

El arreglo fue que Montes reconocía la deuda, los intereses y honorarios, comprometiéndose a pagar un total de $4.200.000 en dos cuotas de $2.100.000. El primer pago se realizó ese mismo 2 de enero de 2026 y el último, este 19 de febrero.

Este arreglo de reparación integral lo dio a conocer el fiscal este jueves 19 de febrero y le solicitó al juez Diego Sanz que lo homologara. Conjuntamente, el magistrado en su resolución le expresó al denunciante que llegar a esta solución los inhabilita para iniciar una demanda civil. El responsable de esta firma, Nicolás Giménez Barcella, confirmó que no lo hará y dijo estar conforme con lo arreglado.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 12.39.16 (1)
Abogado Marcelo Vera Merino

El abogado que defendió a Montes, Marcelo Vera Merino, dio a conocer en la audiencia que no hubo voluntad de dar esos cheques sin fondos y sacó a luz las dificultades financieras que había tenido la empresa, producto del difícil contexto que viene aquejando al sector vitivinícola.

En una entrevista a Tiempo de San Juan en enero de 2026, desde la empresa informaron que la situación de las bodegas en general, en San Juan y el país, sigue siendo compleja debido a factores como la caída de consumo y los altos costos.

