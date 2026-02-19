Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Una tragedia se registró en Santa Lucía , donde un hombre de 60 años que cortaba el pasto murió tras recibir una descarga eléctrica. Según confirmaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Luis Alberto Zabala , quien se hallaba en su domicilio.

El hecho sucedió cerca de las 14 horas, en el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de Corvalán y Sarassa, cuando el dueño de casa realizaba tareas en su jardín. A pesar de la asistencia que testigos le brindaron, el cuerpo de Zabala no resistió y falleció en el lugar.

Personal de la UFI de Delitos Especiales intervino en el suceso, que conmocionó a los vecinos de la zona por el despliegue de las autoridades. Peritos acudieron a la escena para proceder con el levantamiento del cadáver que fue llevado a la morgue judicial. El cuerpo será sometido a una autopsia que confirme las causas de muerte.

Según fuentes del caso, el hijo del fallecido contó que su padre cortaba el pasto y, cuando tocó el cable alargador que usaba, recibió la descarga. Aparentemente un cortocircuito habría sido el desencadenante de la fatalidad. Es por ello que los elementos fueron secuestrados por las autoridades.