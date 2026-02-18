jueves 19 de febrero 2026

Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Ocurrió el martes en la madrugada en un domicilio del barrio Cooperarq III. Los ladrones estuvieron dos horas y media dentro de la casa y escaparon con dinero, alhajas, computadoras y celulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco.

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco.

Un matrimonio y su hija con discapacidad sufrieron su tercer asalto en menos de seis meses en su casa de Capital. El último ocurrió este martes a la madrugada y fue el más violento. Tres ladrones los amenazaron con cuchillos, los maniataron y los tuvieron cautivos durante dos horas y media hasta que escaparon con computadoras, alhajas, celulares y dinero en efectivo.

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
En agosto de 2025 fue un robo tipo escruche y también se llevaron dinero, ropa y artefactos electrónicos de esa casa situada sobre calle Río Colorado, cerca de Virgen de Lourdes, del barrio Cooperarq III. El 8 de diciembre se trató de un asalto, con Mariela Olivares y su hija de 23 años como víctimas dentro de la misma vivienda. En esa ocasión rompieron una de las puertas y, después de sembrar el pánico en la mujer y la muchacha —que tiene una discapacidad—, robaron 3.000 dólares, otras computadoras y celulares.

image
Uno de los cuchillos que dejaron los asaltantes.

Uno de los cuchillos que dejaron los asaltantes.

Cuando todo parecía que lo peor ya había pasado para esta familia, este martes a la madrugada volvieron a aparecer ladrones. Mientras la familia dormía, tres delincuentes se metieron a la casa portando cuchillos, rompieron la puerta con rejas del fondo y destrozaron el sistema de alarmas. “Cuando me desperté tenía a tres tipos al lado de la cama. Quedate calladita y no te hagas la loca”, le dijeron los delincuentes a la comerciante Mariela Olivares.

El atraco comenzó a las 2.30. La mujer fue tomada por la fuerza, la sentaron en una silla de su dormitorio y le ataron las manos, los pies y el cuello. Después fueron por su marido, que estaba en otra habitación con su hija. Los delincuentes amenazaron con acuchillar a la joven con discapacidad si no la calmaban, de modo que su papá la abrazó para contenerla, mientras los asaltantes le ataron los pies para inmovilizarlo.

image
Aquí tuvieron maniatada a la comerciante.

Aquí tuvieron maniatada a la comerciante.

Los ladrones amenazaron varias veces a la comerciante, pero ella respondía: “No tenemos plata”. Uno de ellos retrucó: “No te hagas problema, tenemos tiempo”. Y revisaron de punta a punta la vivienda. Dieron vuelta los colchones, tiraron la ropa de los placares y muebles y no dejaron cajones sin revisar. Así estuvieron hasta minutos después de las 5 de la mañana.

image
Los ladrones dieron vuelta hasta los colchones en busca de dinero.

Los ladrones dieron vuelta hasta los colchones en busca de dinero.

“Nos vamos a volver a ver”, gritó uno de los asaltantes antes de huir. Sustrajeron tres celulares, un dron, una cámara, tres computadoras, tres relojes y alhajas, entre otras cosas. También cerraron las puertas con llave y se las llevaron.

Al rato, Mariela Olivares pudo liberarse y en su camioneta fue a buscar a los policías de la GERAS, cuya base está situada a pocas cuadras. Más tarde llegaron las patrullas del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 27ª. La llave de la vivienda luego fue encontrada en la calle y el DNI de la comerciante apareció tirado cerca de calle Maradona y Benavídez.

