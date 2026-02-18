Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco.

Un matrimonio y su hija con discapacidad sufrieron su tercer asalto en menos de seis meses en su casa de Capital. El último ocurrió este martes a la madrugada y fue el más violento. Tres ladrones los amenazaron con cuchillos, los maniataron y los tuvieron cautivos durante dos horas y media hasta que escaparon con computadoras, alhajas, celulares y dinero en efectivo.

En agosto de 2025 fue un robo tipo escruche y también se llevaron dinero, ropa y artefactos electrónicos de esa casa situada sobre calle Río Colorado, cerca de Virgen de Lourdes, del barrio Cooperarq III. El 8 de diciembre se trató de un asalto, con Mariela Olivares y su hija de 23 años como víctimas dentro de la misma vivienda. En esa ocasión rompieron una de las puertas y, después de sembrar el pánico en la mujer y la muchacha —que tiene una discapacidad—, robaron 3.000 dólares, otras computadoras y celulares.

image Uno de los cuchillos que dejaron los asaltantes.

Cuando todo parecía que lo peor ya había pasado para esta familia, este martes a la madrugada volvieron a aparecer ladrones. Mientras la familia dormía, tres delincuentes se metieron a la casa portando cuchillos, rompieron la puerta con rejas del fondo y destrozaron el sistema de alarmas. “Cuando me desperté tenía a tres tipos al lado de la cama. Quedate calladita y no te hagas la loca”, le dijeron los delincuentes a la comerciante Mariela Olivares.

El atraco comenzó a las 2.30. La mujer fue tomada por la fuerza, la sentaron en una silla de su dormitorio y le ataron las manos, los pies y el cuello. Después fueron por su marido, que estaba en otra habitación con su hija. Los delincuentes amenazaron con acuchillar a la joven con discapacidad si no la calmaban, de modo que su papá la abrazó para contenerla, mientras los asaltantes le ataron los pies para inmovilizarlo.

image Aquí tuvieron maniatada a la comerciante.

Los ladrones amenazaron varias veces a la comerciante, pero ella respondía: “No tenemos plata”. Uno de ellos retrucó: “No te hagas problema, tenemos tiempo”. Y revisaron de punta a punta la vivienda. Dieron vuelta los colchones, tiraron la ropa de los placares y muebles y no dejaron cajones sin revisar. Así estuvieron hasta minutos después de las 5 de la mañana.

image Los ladrones dieron vuelta hasta los colchones en busca de dinero.

“Nos vamos a volver a ver”, gritó uno de los asaltantes antes de huir. Sustrajeron tres celulares, un dron, una cámara, tres computadoras, tres relojes y alhajas, entre otras cosas. También cerraron las puertas con llave y se las llevaron.

Al rato, Mariela Olivares pudo liberarse y en su camioneta fue a buscar a los policías de la GERAS, cuya base está situada a pocas cuadras. Más tarde llegaron las patrullas del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 27ª. La llave de la vivienda luego fue encontrada en la calle y el DNI de la comerciante apareció tirado cerca de calle Maradona y Benavídez.