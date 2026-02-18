¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

Una "cueva" de vehículos robados resultó desarticulada por las autoridades, luego de que personal policial no sólo allanara el lugar sino que encontrara al menos dos automóviles que habían sido denunciados como sustraídos. Lo curioso del hecho es dónde se ejecutó el despliegue de las autoridades: en un country de Santa Lucía .

Acorde informaron fuentes oficiales de la Policía de San Juan, el operativo que llevó adelante la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 tuvo lugar en un exclusivo barrio cuyo nombre no trascendió. Tampoco se supo si hubo personas detenidas como consecuencia.

Lo que sí vio la luz de lo público fue el resultado del despliegue que permitió recuperar dos Fiat Duna. Según publicaron desde la Fuerza de Seguridad, uno de los rodados que secuestraron ya estaba siendo utilizado para el mercado negro de autopartes, lo que frustró la maniobra de los delincuentes detrás de la "cueva".

Tal lo señalaron desde la Policía, fue la fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, la que coordinó el operativo con sede entre distinguidas residencias y frente a la sorpresa de los vecinos de la zona. Es que para llevarse los vehículos, los efectivos usaron grúas y demás movilidades de refuerzo.

Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de donde los automóviles habían sido robados fueron claves para la investigación que obtuvo resultados positivos en el allanamiento. Según lo destacaron desde la Policía, permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y localizar los vehículos.

Uno de los autos había sido robado en el Lateral de Circunvalación y Agustín Gómez, mientras que el otro, de color blanco, tenía un pedido de secuestro vigente desde el 5 de agosto de 2024.