miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dos secuestros

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

Si bien el hecho fue comunicado por fuentes oficiales de la Policía de San Juan, se desconoce si hubo detenidos en el operativo que desbarató la maniobra de delincuentes que se escondían en un exclusivo barrio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una "cueva" de vehículos robados resultó desarticulada por las autoridades, luego de que personal policial no sólo allanara el lugar sino que encontrara al menos dos automóviles que habían sido denunciados como sustraídos. Lo curioso del hecho es dónde se ejecutó el despliegue de las autoridades: en un country de Santa Lucía.

Lee además
en santa lucia: lo senalaron como abusador y le dieron un puntazo
Grave

En Santa Lucía: lo señalaron como abusador y le dieron un puntazo
delincuentes se llevaron joyas de oro y estrenan tv nuevo tras desvalijar una casa en santa lucia
Vacaciones caras

Delincuentes se llevaron joyas de oro y "estrenan" TV nuevo tras desvalijar una casa en Santa Lucía

Acorde informaron fuentes oficiales de la Policía de San Juan, el operativo que llevó adelante la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 tuvo lugar en un exclusivo barrio cuyo nombre no trascendió. Tampoco se supo si hubo personas detenidas como consecuencia.

Lo que sí vio la luz de lo público fue el resultado del despliegue que permitió recuperar dos Fiat Duna. Según publicaron desde la Fuerza de Seguridad, uno de los rodados que secuestraron ya estaba siendo utilizado para el mercado negro de autopartes, lo que frustró la maniobra de los delincuentes detrás de la "cueva".

Tal lo señalaron desde la Policía, fue la fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, la que coordinó el operativo con sede entre distinguidas residencias y frente a la sorpresa de los vecinos de la zona. Es que para llevarse los vehículos, los efectivos usaron grúas y demás movilidades de refuerzo.

Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de donde los automóviles habían sido robados fueron claves para la investigación que obtuvo resultados positivos en el allanamiento. Según lo destacaron desde la Policía, permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y localizar los vehículos.

Uno de los autos había sido robado en el Lateral de Circunvalación y Agustín Gómez, mientras que el otro, de color blanco, tenía un pedido de secuestro vigente desde el 5 de agosto de 2024.

Temas
Seguí leyendo

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Ladrón 'cholulo': detuvieron a un hombre por robar máquinas de peluquería en Las Chacritas

Entraron a robar mientras una familia dormía, los atacaron con un arma blanca y cayeron a las pocas cuadras

Policías salvaron a un bebé de seis días que se había ahogado mientras era amamantado

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso branka motors: quien es quien en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Por Juan Ortiz

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Te Puede Interesar

La Red Tulum no funcionará este jueves.
Último

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿En un country de Santa Lucía? Descubren una cueva de vehículos robados
Dos secuestros

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

El asadito, casi un lujo por el precio de la carne.
Sondeo de TIEMPO

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?
Infraestructura

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño
Imputado

El titular de ATSA quedó en la mira por los delitos de amenazas y daño