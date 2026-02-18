miércoles 18 de febrero 2026

Grave

En Santa Lucía: lo señalaron como abusador y le dieron un puntazo

El violento episodio ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 21:30 horas. El herido fue operado de urgencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero.jpg

Este martes 17 de febrero ocurrió un violento episodio en Santa Lucía. Un hombre fue apuñalado y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Rawson. Desde la Justicia informaron que se encuentra fuera de peligro.

Este impactante hecho ocurrió en horas de la noche, alrededor de las 21:30 horas, y el contexto que esconde este hecho es grave. Según fuentes allegadas, este hombre -cuya identidad se desconoce- fue atacado luego de ser señalado como el abusador de un menor.

Ante esta denuncia, allegados a la presunta víctima tomaron venganza por mano propia y apuñalaron al presunto agresor sexual. Hay varias hipótesis planteadas, pero fuentes del caso dijeron que esta es la versión más firme.

El herido fue llevado de urgencia al Hospital Rawson y tuvo que ser operado de urgencia. El fiscal del caso, Adrián Riveros, manifestó que se encuentra fuera de peligro. No se dieron a conocer detalles sobre algún detenido.

