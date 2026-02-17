Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

El tiempo en San Juan tendrá un cambio de escenario este miércoles. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará mayormente nublada, con temperaturas que rondarán los 22 a 25 °C y viento del sector sur entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera desmejoramiento de las condiciones, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación que subirá al 10-40 %. En ese período, la temperatura alcanzará una máxima cercana a los 35 °C y el viento sur se intensificará, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico anticipa que, pese a la inestabilidad, el calor seguirá siendo protagonista en la provincia, en una jornada típica de verano sanjuanino marcada por nubosidad variable, tormentas puntuales y viento del sur.

