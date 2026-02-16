Anita Doña, la sanjuanina a la que el periodismo le cambió el rumbo de la vida y hoy es referente en Diario Uno

Lo planificado muchas veces no termina sucediendo. Esto fue lo que le sucedió a Anita Doña, una sanjuanina que estudió abogacía, pero que el periodismo entró en su vida casi por casualidad y terminó cambiando su rumbo. Hoy, con 41 años, es una de las jefas de redacción de Diario Uno , uno de los medios más importantes del país. ¿Cómo llegó una joven estudiante de abogacía a ejercer como periodista? Una historia de destino, talento y desafío.

Dilema Presos federales en San Juan: una megamillonaria deuda que no se paga y el plan para trasladarlos urgente a una cárcel propia

Anita estudiaba abogacía en San Juan , una profesión que le encantaba, pero había algo que internamente le picaba. Fanática del deporte, más precisamente del fútbol, se enteró que en Radio Sports, del reconocido periodista Claudio Bonomo, estaba haciendo pruebas para que estudiantes de Comunicación Social ingresasen a trabajar a la programación.

image Anita Doña en Radio Sports.

Pese a no estudiar esa carrera, Anita se animó a presentarse y quedó. A partir de allí empezó a trabajar en las siestas, casi como un hobby y, en paralelo, continuó sus estudios de derecho, que terminó con mucho esfuerzo. Su primera cobertura periodística fue el ascenso de San Martín frente a Gimnasia de La Plata en el 2007.

image

Ese hito fue el puntapié para que su carrera solo fuese en ascenso. En el 2012, trabajaba en San Juan 8, como jefa de la sección Deportes. Su desempeño fue tal, que los referentes de Diario Uno comenzaron a ver de cerca su trabajo. Como ambos medios forman parte de Grupo América, la oferta laboral no tardó en llegar.

image

Aceptó el desafío de liderar Ovación, la sección deportiva de Diario Uno. No fue fácil: otra provincia, otras fuentes, otra agenda. Un espacio que estaba poblado mayormente por hombres, que debían acostumbrarse a ser dirigidos por una mujer que, encima, era sanjuanina. “Era un desafío, Mendoza es una ciudad mucho más grande que San Juan. Tenía ganas de volverme todos los días, pero resistí y me quedé”, contó Anita al respecto. En cuanto a lo laboral, según manifestó, fue cuestión de tiempo y de ayuda de sus pares y sus jefes, para que su trabajo empezara a despegar.

Lideró Ovación hasta el 2018. Pero el bichito del periodismo empezó a picar por otro lado. Tenía ganas de animarse a otra sección, a otros desafíos. Fue así que su última cobertura periodística deportiva fue la final de la Copa Libertadores de ese año, el famoso Boca-River en Madrid que terminó con el Millonario campeón. Otra vez, un hito del deporte marcó un antes y un después en su carrera periodística.

Más de 10 años haciendo periodismo deportivo, con agenda, contactos y fuentes, no fue fácil empezar de cero. Sus primeros pasos fuera de la sección fueron en un equipo de métricas de Diario Uno, es decir, aquellos que se encargan de la búsqueda del click dentro de los medios de comunicación.

Por ese entonces, Google Analytics y el término métricas eran completamente nuevos. Significó hacerse cargo de una sección en la que todavía había mucho para indagar, para aprender. Sin embargo, pese a estar en este terreno pantanoso, su trabajo y el de su equipo logró que Diario Uno se convirtiera en uno de los medios del interior más leídos.

En la vida, como en el periodismo, los desafíos nunca son suficientes. En búsqueda de ese desafío, Anita decidió volcarse a escribir sobre “temas duros”. Primero historias de vida, después política.

image "Séptimo día", el programa que Anita Doña produce en Canal 7 de Mendoza.

Después de casi dos décadas de carrera, la joven abogada que incursionó en los medios por pasión y curiosidad, se convirtió en una de las referentes de Diario Uno. Hoy es una de las jefas de redacción de política, una de las secciones monopolizadas por hombres (a veces aún más que en el deporte). Es una de las líderes de una redacción que cuenta con 35 periodistas.

image

Para Anita, el periodismo no solamente es un trabajo, es una forma de vida que marcó su rumbo. Construyó su vida en Mendoza, se casó con un mendocino y hoy tiene dos hijos.

El amor, en el que el periodismo también metió la cola

En el mundo del periodismo deportivo, el vínculo con las familias de los deportistas suele ser muy cercano. Por eso, cuando llegó a Mendoza, la familia de un futbolista que había jugado en San Juan la recibió y la acompañó en sus primeros pasos en la provincia vecina. En ese contexto nació el amor: se enamoró del hermano del jugador. Una vez más, el periodismo terminó influyendo también en su vida personal.