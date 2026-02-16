Un jubilado sorprendió a un ladrón en su casa de Rawson, lo enfrentó y resultó herido

Un ladrón se metió a robar a una casa de Rawson y encontró la resistencia inusitada de un jubilado. El hombre mayor fue alertado por su esposa sobre la presencia del delincuente y no dudó en salir a enfrentarlo y se trabó en lucha. El asaltante finalmente escapó llevándose solo un pájaro, pero el anciano resultó con moretones en el cuerpo por los moretones que sufrió en la feroz lucha.

El caso tomo estado público este lunes, el violento asalto se produjo el sábado a primera hora de la mañana, cuando Domingo Acosta , de 73 años, y su esposa se levantaban para tomar unos mates en su casa de calle Doctor Ortega, cerca de Magallanes, confirmaron fuentes oficiales a TIEMPO DE SAN JUAN. Fue la mujer la que se percató de que había un sujeto en el comedor de la vivienda.

El jubilado no se intimidó y caminó hacia el comedor para echar al delincuente, pero éste también salió al cruce. Ahí empezó el forcejeo y, pese a la ventaja física, el abuelo continuó trabado en lucha con el ladrón, que le propinó golpes en el rostro y en los brazos para reducirlo, señalaron fuentes policiales. También le lanzó patadas.

El asaltante no logró dominar al abuelo y optó por desistir del atraco, de modo que corrió hacia el fondo para trepar la medianera y escapar. A su paso, lo único que pudo manotear fue un pájaro benteveo que la familia tenía en una jaula, contó un policía.

La mujer de Acosta luego llamó al 911 y arribaron los policías de la Subcomisaría de Villa Hipódromo, que tiene jurisdicción en la zona. En una inspección ocular por el patio levantaron algunos objetos pequeños que pretendía llevarse el ladrón y que perdió en su fuga. En el lugar también hallaron una bala 9 milímetros, lo que da a entender que el desconocido andaba armado.

Los policías de la Brigada de Investigaciones Sur, bajo directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, ya estarían trabajando para dar con el delincuente que atacó al jubilado y terminó huyendo. El abuelo presentaba hematomas en el rostro, los brazos y hasta en las piernas como consecuencia del enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el asaltante.