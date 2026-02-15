lunes 16 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida judicial

Liberaron al comerciante acusado de violar a una chica después de que se emborracharon en Concepción

Estaba preso desde el 16 de diciembre. Le atribuyen el presunto abuso sexual de una mujer mientras esta dormía tras una noche de borrachera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El imputado frente al juez Roberto Montilla.

El imputado frente al juez Roberto Montilla.

El vendedor de celulares que fue detenido en diciembre último por la presunta violación de una amiga durante una noche de alcohol en Santa Lucía y luego en Concepción, recuperó la libertad este fin de semana. La fiscalía, tal como pedía la defensa, solicitó levantar la prisión domiciliaria y el juez de garantías Roberto Montilla hizo lugar.

Lee además
El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera
Imagen ilustrativa
Investigación

Presunto abuso en una juntada de amigos en Caucete: hay un detenido, ¿quién es?

Roberto Fabián Espejo, de 35 años, pasó 1 día alojado en una comisaría y otros 58 días detenidos con su casa con prisión preventiva en el marco de una causa en la que está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal. La fiscal Adriana Ginestar le atribuye el supuesto ataque sexual contra una mujer a la que conoció en la madrugada del lunes 15 de diciembre durante el cierre de la Fiesta Nacional de Santa Lucía.

Espejo y su amigo se reunieron con un grupo de personas en ese evento, entre ellas estaba la presunta víctima y su novio, y empezaron a tomar cerveza. Después quisieron continuar con la fiesta y se trasladaron a una casa de Concepción, propiedad de la hermana de la ahora denunciante.

image
La fiscal Adriana Ginestar (al fondo), de la UFI CAVIG, y la abogada defensora Mar&iacute;a Filomena Noriega.

La fiscal Adriana Ginestar (al fondo), de la UFI CAVIG, y la abogada defensora María Filomena Noriega.

Esta muchacha, de 25 años, relató que todos se emborracharon y bailaron hasta las 6.30, momento en que la mayoría de los invitados se retiró. Solo quedaron Espejo, otro hombre, una amiga, la presunta víctima y la dueña de casa. Fue ahí que todos decidieron irse a dormir. La propietaria se fue a su dormitorio, mientras que la denunciante y su amiga se acostaron en una cama dentro de otra habitación, y pusieron un colchón en el piso de la misma pieza para Espejo y al otro hombre, para que descansaran allí.

La presunta víctima aseguró que se acostó vestida y se durmió. Sin embargo, pasadas las 8 de la mañana despertó abruptamente cuando sintió que tenía a alguien encima. Al abrir los ojos advirtió que le faltaba parte de la ropa, que Espejo estaba arriba de ella, desnudo y sometiéndola sexualmente.

Ahí ella reaccionó violentamente y echó a Espejo de la casa, mientras que llamó a su novio para contarle lo sucedido, según denunció. También salieron a perseguir al supuesto agresor y en la calle lo hicieron detener con una patrulla policial que pasaba. Más tarde denunciaron el hecho en la UFI CAVIG.

Esa es la versión de la muchacha. Espejo, defendido por la abogada María Filomena Noriega, dio otro relato ante el juez y afirmó que todos se emborracharon, que él y esa chica se estuvieron besando, que hubo sexo consentido y hasta insinuó que hubo intercambio de parejas.

image
El imputado durante la audiencia en Tribunales.

El imputado durante la audiencia en Tribunales.

Para la defensora, la denuncia fue un invento de la joven para justificar la trasnochada con Espejo y afirmó que no había suficientes pruebas para sostener la imputación. Por ese motivo, durante la audiencia de formalización realizada el 17 de diciembre, solicitó la libertad para el vendedor de celulares o, a lo sumo, la prisión domiciliaria. Esto también porque la fiscal Ginestar pedía que lo enviaran al penal de Chimbas.

El juez de garantías Montilla, en ese entonces, hizo lugar al pedido de la defensa y dispuso la prisión domiciliaria para Espejo. Aun así, la defensa luego insistió con el reclamo de la libertad del comerciante.

Ahora bien, el viernes último fue la fiscal Ginestar quien pidió la revisión de las medidas cautelares y solicitó que se dejara sin efecto la detención, tal como reclamaba la defensora. La fiscalía explicó que terminaron con las pruebas testimoniales y ya no había riesgo de que el imputado interfiriera con la investigación. El magistrado resolvió en ese sentido, de modo que ordenó la libertad de Roberto Fabián Espejo y le impuso una serie de medidas de coerción, como la prohibición de acercarse a la denunciante, no meterse en problemas y presentarse periódicamente en la comisaría de su zona.

Temas
Seguí leyendo

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Una mujer perdió el control de su auto y terminó chocando contra unas palmeras y un auto estacionado

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados

Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito

Intentó robar un auto en Rawson, lo redujeron los vecinos y terminó detenido

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Vizcaíno, el estafador prófugo que reapareció para asesinar a la expareja a cuchillazos en Médano de Oro
Historias del Crimen

Vizcaíno, el estafador prófugo que reapareció para asesinar a la expareja a cuchillazos en Médano de Oro

Te Puede Interesar

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema
Desafíos

Sombras sobre los paneles solares: por qué los primeros usuarios generadores domiciliarios de San Juan cuestionan al sistema

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras
Adrenalina en el Valle

Emilio Alaniz y Matías Ramos dominaron y se consagraron campeones del Safari tras las Sierras

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte
Investigación

Confirmaron la causa de muerte del empresario Monir Madcur Ponte

Borgogno fue figura ante un Boca que no pudo salir del empate y se fue silbado
Torneo Apertura

Borgogno fue figura ante un Boca que no pudo salir del empate y se fue silbado

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña