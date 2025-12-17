Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Un vendedor de celulares fue detenido y ahora permanecerá encerrado con prisión domiciliaria mientras es investigado por la supuesta violación de una joven de Capital. La presunta víctima aseguró que se reunieron en su casa, se emborracharon y, a poco de irse a dormir, despertó con uno de los invitados encima de ella.

El detenido es un tal Fabian Espejo, de 35 años, quien fue apresado el martes último por los policías de la UFI ANIVI. La fiscalía le imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal durante la audiencia realizada este martes ante el juez de garantías Roberto Montilla.

image La abogada María Filomena Noriega y más atrás la ayudante fiscal de la UFI CAVIG que llevó adelante la imputación.

El sospechoso, asistido por la abogada María Filomena Noriega, declaró y admitió que se embriagaron y que después mantuvo relaciones sexuales con la muchacha, pero aseguró que todo fue consentido. Si bien la fiscalía pidió la prisión preventiva en comisaría o el penal de Chimbas, el juez hizo lugar a la solicitud de la defensora y le otorgó la prisión domiciliaria por el plazo de 1 mes mientras avanza la investigación.

El presunto ataque ocurrió el lunes en la mañana después de una reunión donde tomaron y bailaron. La denunciante relató en la UFI CAVIG que el domingo a la noche fueron a la Fiesta de Santa Lucía y en la madrugada del lunes la continuaron en la casa de su hermana en Concepción. Comprobaron bebidas y continuaron la reunión con otros amigos y conocidos, entre ellos Espejo.

image El sospechoso frente al juez de garantías Roberto Montilla.

Lo que contó fue que, de todo el grupo, solo quedaron un amigo, otra chica, Espejo, ella y su hermana, quien más tarde fue a descansar a su habitación. A las 6.30 de la mañana, decidieron irse a dormir. La amiga y ella se acostaron en la cama de abajo de una cucheta y sacaron el colchón de arriba para que los dos hombres durmieran juntos en el piso.

La joven de 25 años recordó que no se quitó la ropa y se durmió. Pasadas las 8 de la mañana despertó abruptamente, ahí notó que se encontraba sin ropa y que Espejo estaba arriba suyo, completamente desnudo y abusando de ella, de acuerdo con la denuncia.

También señaló que en esos momentos lo insultó, logró sacárselo de encima y después llamó a su novio por teléfono para que la fuera a buscar. Minutos más tarde el supuesto agresor se marchó, pero ella lo hizo detener con una patrulla policial que pasaba por cerca de la casa de su hermana.