jueves 18 de diciembre 2025

Presupuesto 2026

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

La Cámara Baja dio media sanción al Presupuesto 2026, pero dejó fuera el artículo que buscaba quitar el marco legal al subsidio de gas, garantizando las tarifas diferenciales para cerca de 120.000 usuarios sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras la maratónica sesión en la Cámara de Diputados Nacional, en la que el oficialismo logró la aprobación en general del proyecto de ley de Presupuesto 2026, San Juan tuvo un alivio tras el rechazo del polémico artículo que pretendía derogar el programa de Zona Fría. Este revés, celebrado por la oposición, ayuda a dar marcha atrás con la intención original del gobierno de Javier Milei de eliminar un beneficio que alcanza a cerca de 120.000 usuarios en San Juan, quienes pagan tarifas de gas diferenciadas por residir en zonas de bajas temperaturas.

El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno nacional al Congreso contemplaba la eliminación de la garantía legal para las tarifas diferenciales. Esta reforma propuesta por la administración de Milei buscaba que los porcentajes de reducción tarifaria desaparecieran del marco legal, pasando a depender de una decisión política sujeta a la regla fiscal de “equilibrio”, priorizando el pago de deuda y la sostenibilidad de las finanzas.

Esta situación viene siendo seguida de cerca por San Juan hace rato, ya que Milei había intentado impulsar esta medida en la Ley Bases. Además de poner en riesgo la continuidad del subsidio, la iniciativa original también recortaba los recursos del Fondo que lo financia, al excluir las exportaciones del recargo del 7,5% sobre el precio del gas, abriendo la puerta a nuevas subas en las facturas. La eliminación de la garantía legal afectaría significativamente a usuarios de San Juan, y de otras provincials Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Durante la sesión, el oficialismo logró que el proyecto de Presupuesto fuera aprobado en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, el revés se concretó al votarse la quita del Capítulo XI, el cual incluía el controversial Artículo 75. La caída de este capítulo fue aprobada por 123 votos negativos contra 117 positivos, lo que desató la euforia de la oposición.

Este subsidio, ahora debe ser confirmado por el Senado, y resulta crucial para los hogares afectados por las bajas temperaturas. La normativa vigente garantiza una reducción del 50% en la tarifa de gas para los hogares incluidos en el régimen. La importancia es aún mayor para los usuarios vulnerables, como jubilados, electrodependientes, comedores, veteranos y desocupados, para quienes la reducción se eleva al 70%. Específicamente, la norma asegura una reducción del 50% para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, pensiones no contributivas, jubilados que perciban hasta cuatro salarios mínimos, monotributistas sociales, usuarios que reciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto de Presupuesto 2026 fue girado al Senado sin el Capítulo XI, el cual pretendía derogar la ley de zona fría. Ahora, el tratamiento continuará en la Cámara Alta, donde deberá definirse si la ley obtiene sanción completa manteniendo la cobertura actual para los usuarios de San Juan y el resto de las provincias beneficiadas. El rechazo en Diputados garantiza que, al menos por el momento, el subsidio mantiene su marco legal y no queda sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Presupuesto 2026
