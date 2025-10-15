miércoles 15 de octubre 2025

Expresión

Tras el pronunciamiento en de la Cámara de Diputados en contra de la quita de la Zona Fría, los ecos en el resto del país

El cuerpo legislativo provincial aprobó una declaración para solicitar que no se eliminen los subsidios al gas contemplados en la Zona Fría. La medida fue impulsada por los diputados nacionales Walberto Allende y Fabiola Aubone, y obtuvo 34 votos a favor y uno en contra. Otras provincias también repudiaron la iniciativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-15 at 8.30.47 PM

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una declaración en rechazo a la eliminación de los subsidios de gas previstos en el régimen de Zona Fría, luego de que el Gobierno nacional anunciara que los quitará del Presupuesto 2026.

La iniciativa fue presentada por los diputados nacionales Walberto Allende y Fabiola Aubone y logró 34 votos a favor y uno en contra, este último del legislador libertario Fernando Patinella. Según el planteo, la medida perjudicaría a más de 122.000 usuarios sanjuaninos, además de afectar a otras provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El debate se dio en un contexto en el que varias jurisdicciones ya habían fijado postura frente al mismo tema. En la provincia de Buenos Aires, la Legislatura aprobó el 19 de septiembre dos proyectos de declaración en rechazo y repudio a la quita del beneficio. Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Gustavo Pulti, de Mar del Plata, y Micaela Oliveto, de Chacabuco, ambos de Unión por la Patria.

En esa sesión, la Cámara Baja bonaerense exhortó al Congreso de la Nación a no avanzar con la modificación prevista en el artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026, que propone derogar parte de la Ley 27.637. Esta norma, sancionada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría a varios distritos fuera de la Patagonia y otorgó descuentos del 30% en las facturas de gas, o del 50% para beneficiarios de programas sociales y entidades de bien público.

En sintonía con esa postura, distintos concejos deliberantes de municipios bonaerenses también se pronunciaron. En Balcarce, los concejales advirtieron que la medida podría implicar que más de 11.000 familias paguen el doble por el servicio de gas. En Mar del Plata, el Honorable Concejo Deliberante debatió el tema por el impacto que tendría sobre 260.000 hogares, mientras que en Olavarría y Tandil se aprobaron resoluciones en defensa de la continuidad del beneficio.

