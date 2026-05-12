La imagen de Milei cae por cuarto mes consecutivo y queda penúltimo en ranking latinoamericano

El presidente Javier Milei registra otra fuerte caída de su imagen, esta vez en el ranking de popularidad de los mandatarios latinoamericanos , en el que baja del puesto 14 al 16 y queda anteúltimo entre 18 jefes de Estado medidos por la consultora CB Global Data.

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Milei cae por cuarto mes consecutivo en su imagen, ya que en febrero tenía un 46,8% de imagen positiva (8vo. puesto a nivel regional); en marzo un 42,3% (11mo.), en abril un 36,2% (14to.) y en mayo toca su mínimo con cayendo a 34,8% (18vo.) de aprobación entre los ciudadanos de Argentina.

La imagen negativa del mandatario argentino también viene creciendo mes a mes, ya que, en febrero era -51,7%, en marzo -52,6 %, en abril -59,7% y en mayo 63,0%.

En cuanto al desglose de opiniones, la imagen negativa de Milei está integrada por un 52,6% de “Muy mala” y un 10,4% de “Mala”, mientras que la positiva está conformada por un 27,1% de “Muy buena” y un 7,7% de “Buena”.

Milei solo tiene por detrás en el ranking regional a los mandatarios de Venezuela, Delcy Rodríguez (puesto 17mo. y un 24,1%); y de Perú, el interino José Balcázar (18vo con 20,5%).

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Según el ránking de CB Global Data los tres presidentes mejor valorados mayo son Claudia Sheinbaum, de México, quien encabeza la medición con 67,8% de aprobación; segundo Nayib Bukele, de El Salvador, con 67,5%; y completa el podio Luis Abinader de República Dominicana con 60,2%.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto del mes anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Daniel Noboa de Ecuador, con una suba de +3,7%, mientras que la venezolana Rodríguez presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -3,4% respecto a la medición de abril.

El muestreo abarco entre 1.988 y 2.674 consultados en cada país, con método de recolección de datos CB Cawi Reasearch, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error en +/- de 1.9% a 2.2%, y fue realizado entre el 5 y el 9 de mayo en todos los países correspondientes a los mandatarios evaluados.