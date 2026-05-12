Caputo recibió a Peter Thiel en el Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo este martes una reunión con el empresario estadounidense Peter Thiel , vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación .

Más precisiones Caputo sobre el Súper RIGI: "Estamos hablando de una inversión de USD 20 mil o USD 30 mil millones"

Programa Caputo anunció una nueva inversión con el RIGI por más de US$10.000 millones

El encuentro con Thiel se produjo en Ministerio de Economía. Junto a Caputo estuvieron su viceministro, José Luis Daza , y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili .

El ministro de la cartera económica señaló que durante el encuentro dialogaron acerca de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/2054266148414259651?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2054266148414259651%7Ctwgr%5E844809ab1e6356380a0a9a0a037cda056e714b3c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRXhjZWxlbnRlIHJldW5pw7NuIGNvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvc2VMdWlzRGF6YUFSP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb3NlTHVpc0RhemFBUjwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2lja2VyMDAyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AS2lja2VyMDAyNDwvYT4geSBlbCBlbXByZXNhcmlvIFBldGVyIFRoaWVsLCBmdW5kYWRvciBkZSBQYXlQYWwgeSBQYWxhbnRpciwgY29uIHF1aWVuIGRpYWxvZ2Ftb3Mgc29icmUgbnVtZXJvc29zIHRlbWFzIGRlIGFjdHVhbGlkYWQgZWNvbsOzbWljYSB5IGdlb3BvbMOtdGljYS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21zdjI1eXVYQmoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tc3YyNXl1WEJqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHRvdG9jYXB1dG8gKEBMdWlzQ2FwdXRvQVIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTHVpc0NhcHV0b0FSL3N0YXR1cy8yMDU0MjY2MTQ4NDE0MjU5NjUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAxMiwgMjAyNjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Dc3132aa2aceb5581e73485dc3177a839s%3D38c0c08cf8edbe4da3242a8abe66f706&partner=&hide_thread=false Excelente reunión con @JoseLuisDazaAR, @Kicker0024 y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica. pic.twitter.com/msv25yuXBj — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 12, 2026

Thiel fue el cofundador de la plataforma PayPal y el primer gran inversor externo de Facebook, dos hitos que lo llevaron a consolidar una fortuna y una gran influencia en la industria tecnológica. Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX.

Semanas atrás se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde se deslizó la posibilidad de realizar inversiones en el país.

Su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.El empresario norteamericano es conocido, además, por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump.