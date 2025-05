Nación recorta 130.000 subsidios de Zona Fría: ¿afecta a San Juan?

El legislador dijo que busca conocer en profundidad quiénes son los que entran en el recorte y en qué zonas. "Aparentemente parece que es el mismo titular que tiene varias cuentas, que tiene varias casas. No significa que esto ponga en riesgo el subsidio, ni mucho menos, pero es bueno conocer por qué se toma esta medida, dónde, cuántos son, en qué provincias y demás. Yo voy a hacer una nota de pedido para que se informe el por qué se ha tomado esta medida", comentó Allende.

A la par, analizó que "me sorprende que en algunos casos se reduzca el beneficio y directamente no se saque, no se lo excluya del subsidio".

Allende dijo que no descarta que el recorte pueda afectar a San Juan, pero no tiene ninguna información confirmada, por eso busca el informe oficial de la gestión de Milei. "No sé dónde puede ser, no descarto que a lo mejor puede haber alguno en San Juan, la verdad que no es clara la información y, principalmente, los motivos".

La medida nacional del recorte de subsidios a la energía fue oficializada este lunes a través de la Resolución 219/25 y de la Resolución 218/25 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial con la firma de la titular del área, María Carmen Tettamanti.

En ellas se establecen los lineamientos para que los usuarios pidan la revisión de categoría en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) mediante la plataforma "Trámites a Distancia" (TAD). Además, se elimina del régimen de zona fría a los usuarios que detenten la titularidad o registro de más de un medidor a su nombre.

Mediante la Resolución 219/2025, publicada este lunes 26 de mayo en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que los usuarios que figuren como beneficiarios del régimen en más de un domicilio perderán el acceso al descuento del 50% que otorga la normativa a quienes acreditan situación de vulnerabilidad. En su lugar, se les aplicará un descuento del 30% sobre la tarifa plena.

Según los datos del invierno de 2024, en San Juan, se registraba un total de 121.280 personas beneficiadas con este subsidio, de las cuales 57.093 contaban con el 50% del beneficio, mientras que 64.187 con el 30%.

Qué es la Zona Fría

El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías originalmente preveía que desde 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza) tengan un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que pagan en el precio del gas. Hace tres años el beneficio se amplió a otras zonas del país con clima frío o templado-frío y escaló a los 4,3 millones de hogares, sobre un total de 9 millones en el país. Se sumaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, ese subsidio no se nutre de aportes del Tesoro Nacional sino que surge de un recargo del 5,44% sobre el precio del gas (PIST) -uno de los cuatro ítems que componen la factura además de transporte, distribución e impuestos- que pagan todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país. Los aportes van al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

El Gobierno transfiere a las distribuidoras la diferencia entre lo que abonan los hogares beneficiarios y el “costo real” de la factura a las distribuidoras con fondos de ese fideicomiso.